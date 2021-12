Premium Het beste van De Telegraaf

Achter het nieuws Wat laten we achter en wat nemen we mee naar het nieuwe jaar?

Door Redactie VROUW Kopieer naar clipboard

Dit nemen we mee naar 2022: In iedere jaszak een opvouwbare nylon boodschappentas. ‘Mag ik er een tasje bij’ laten we achter in 2021. Ⓒ Getty Images

Wat zouden we graag corona en alles wat erbij hoort achterlaten in 2021. Maar dat riepen we ook al over 2020... Ooit, op een dag, zijn we er echt vanaf. We hopen nu dat die dag dan maar in 2022 komt. Waarvan weten we zeker dat het zijn beste tijd heeft gehad en wat verwachten we dat een hit wordt in 2022? Je vindt het in deze jaarlijkse IN & UIT-lijst.