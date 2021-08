Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW Magazine Pauline Wingelaar over bevallen: ’Ik dacht altijd dat doe ik wel even’

Door Jill Waas Kopieer naar clipboard

Pauline Wingelaar: „Ik zeg altijd: ’Ik ben over heel veel dingen onzeker, maar over één ding nooit en dat is mijn moederschap.”

Ze was de ster van realityserie ’Echte Gooische Moeders’. Pauline Wingelaar (34) pakt iedereen in met haar komische uitspraken, maar óók met haar eerlijkheid over haar fertiliteitstraject. In VROUW vertelde ze eerder al over die blijvende wens: tóch dat derde kindje. Nu kondigt ze via Instagram haar zo gewenste zwangerschap van haar derde kindje aan. Om die reden plaatsen we het interview over haar vruchtbaarheidsprobleem opnieuw.