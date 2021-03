Marlien is dol op bruintinten: Ik hou niet van poespas

Mode heeft mij…

„Altijd al beziggehouden. Ik was echt zo’n kind dat per se haar eigen kleding wilde uitzoeken. Eerst shopte ik met mijn moeder, daarna alleen of met vriendinnen. Mijn voorkeur ging altijd al uit naar bruine items als een mooie leren tas of een camel coat.

Toch droeg ik lange tijd ook veel zwart. Dat kwam vooral doordat ik me liet inspireren door de mensen om mij heen. Toen ik eenmaal doorhad dat herfstkleuren – en dan vooral bruintinten – mooi staan bij mijn ogen, haar en huid, zijn alle andere tinten langzaam maar zeker uit mijn kledingkast verdwenen.”

Mijn stijl is…

„Tijdloos en minimalistisch. Ik ben niet zo van de heftige prints en allerlei poespas. Doe mij maar een mooie, cleane look. In Nederland draagt het gros van de mensen streetwear, maar dat past niet bij mij. Ik heb het een aantal jaar geleden eens geprobeerd, maar het voelde niet eigen.

Ik ben echt een meisjes-meisje. Als kind experimenteerde ik al met make-up en toen ik wat ouder werd, droeg ik niets liever dan hakken. De kleding die ik nu draag, is heel vrouwelijk en rustig. Een goede afspiegeling van wie ik ben als persoon.”

De kleur van mijn kleding…

„Heb ik doorgetrokken in mijn interieur. Lichte, rustige tinten voeren de boventoon. Hier en daar is wel wat kleur te vinden, maar dan gaat het vaak om herfstkleuren als oranje, okergeel en donkergroen. Mijn vriend draagt ook steeds vaker bruintinten. Een volger heeft mij weleens gevraagd of dat van mij moet, haha. Dat is niet het geval, hoor. Het staat hem hartstikke goed, dus je hoort mij niet klagen, maar ik vind het vooral belangrijk dat hij zichzelf is. In zijn kast vind je daarom wel felgekleurde sneakers en truien.

De komst van onze dochter heeft ook wat meer kleur gebracht. Voor nu geniet ik nog van het feit dat ik haar kan aantrekken wat ik wil, maar als ze net zo eigenwijs wordt als ik vroeger was, zal ik me op een gegeven moment toch moeten aanpassen.”

Als het aan mij ligt…

„Blijf ik deze kleding voor altijd dragen. In mijn kast hangen items die lang meegaan en waarop ik niet zomaar uitgekeken raak. De mogelijkheden zijn oneindig. Mensen denken vaak dat als je verschillende kledingstukken in dezelfde kleur draagt, ze allemaal exact dezelfde tint moeten hebben. Maar dat is niet zo. Bruin op bruin staat prima! Je moet alleen een beetje durven.”