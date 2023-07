Daghoroscoop 3 juli - Sterrenbeeld Maagd: Verboden fruit is in de aanbieding!

VANDAAG JARIG

Jouw carrière is dit jaar het belangrijkste en dat is het gevolg van ontwikkelingen in 2022. Jouw professionele ster zal rijzen, evenals je sociale status. Er lijkt sprake van beloningen, prijzen, erkenning en bewondering voor jouw werk en kundigheid. Je zult het gevoel hebben dat anderen jou dat ook gunnen.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD RAM

De week begint positief. De behoefte je te uiten zal toenemen en dankzij extra inspiratie zul je op je best zijn. Een gunstig tijdstip voor creatieve projecten. Speculeren kan winst opleveren als je vooraf research hebt gedaan.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD STIER

Jouw energieniveau kan aan de lage kant zijn. Ook al vraagt je werk om aandacht en zijn er dingen die je moet doen voor jouw partner of gezin, toch zul je liever plezier maken, grappen uithalen en lachen op onverwachte momenten.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD TWEELINGEN

Als er sprake is van latente of onopgeloste kwesties tussen jou en anderen in huis, dan is dit een geschikte dag om problemen op te lossen. Besteed aandacht aan je gezinsleven, ook al zou jij je liever richten op je sociale leven.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD KREEFT

Liefde voor je gezin zal al jouw beslissingen beïnvloeden de komende weken. Een gunstig moment om met een zakelijk project te beginnen waar je familieleden bij kunt betrekken, zodat je vanuit huis kunt werken en daardoor kosten kunt beperken.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD LEEUW

Je kunt onrustig zijn en op zoek gaan naar afwisseling of verandering. Wees zo verstandig eerst terrein te verkennen en niet rond te struinen zonder plan. Je bent nu extra charmant en dat zal afstralen op jouw sociale en romantische leven.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD MAAGD

Verboden fruit kan vandaag in de aanbieding zijn en of het nu gaat om een clandestiene affaire, illegale activiteiten of een riskante investering: kijk de andere kant op en denk aan je toekomst. Blijf de concurrentie op jouw terrein voor.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Onrust kan jou ertoe brengen er op uit te trekken en deel te nemen aan een creatief project. Maar je zult ook van de natuur willen genieten of een themapark bezoeken. Geneer je echter niet om op de bank te hangen als je moe bent.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD SCHORPIOEN

Ervaringen delen en anekdotes uitwisselen zal de sfeer vandaag ten goede komen. Je kunt zodoende ook moeiteloos iets te weten komen. Reik de hand aan mensen die niet lekker in hun vel zitten en ontspan met vrienden.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Jouw carrière en zakelijke kwesties kunnen je aandacht in beslag nemen. Denk eens na over jouw plaats in de maatschappij en over de vraag of je wel goed bezig bent. Je kunt dezer dagen een gunstige verandering in gang zetten.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD STEENBOK

Houd rekening met restricties, een machtsstrijd en de noodzaak flexibel te zijn. Vergevingsgezindheid zal ook nodig zijn. Rancuneus zijn zal resulteren in pijn en gezondheidsproblemen. Doe wat er van jou wordt verwacht.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD WATERMAN

Veel problemen die jou de laatste tijd hebben dwarsgezeten kunnen dankzij een originele en sprankelende toon worden opgelost. Je kunt weer jezelf zijn. Vervolg de meest veilige route en grijp een kans iets nieuws te beginnen.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD VISSEN

De komende periode kun jij met succes een nieuw werkschema, een dieet of fitnessprogramma in werking zetten. Alles draait om zorgvuldigheid en aandacht voor details, om efficiency, reorganisatie en ongeveinsd enthousiasme.

