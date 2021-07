Sabine (31): ’Ik zou het heel erg vinden om afhankelijk te zijn’

„Ik noem mezelf altijd een culinaire duizendpoot”, vertelt Koning. „Ik heb een eigen foodblog en ben daarnaast auteur van kookboeken. Voor mijn bedrijf werk ik zo’n 32 tot 35 uur per week, verspreid over zeven dagen. Mijn vriend Tim werkt vier dagen per week als accountmanager.”

Studeren

„In januari van dit jaar ben ik ook weer begonnen met studeren. Ik doe een flexibele hbo-opleiding Toegepaste Psychologie. Ik dacht na over mijn toekomst en twijfelde of ik mezelf tot mijn pensioen zag bloggen. Dat hoort denk ik ook een beetje bij 30 worden, die twijfels. Ik vind mezelf blijven ontwikkelen een van de belangrijkste dingen in het leven en daarom besloot ik weer de studieboeken in te duiken.

We vonden het vooral heel belangrijk dat we er thuis niet onder zouden ’lijden’ dat ik ging studeren. Zo’n keuze maken we sowieso in overleg. Het is niet dat ik opeens bij Tim aanklopte en zei: ‘Nou, ik ga studeren!’. Om dit zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen ben ik iets minder gaan werken en heb ik vaste studiedagen ingepland. Het studeren kost me ongeveer 15 tot 20 uur per week.”

Motto

„Bijna alles in ons huishouden is gelijk verdeeld. We brengen beiden ongeveer evenveel geld in het laatje. Voorheen was ik wel de grootverdiener in ons huishouden, maar sinds ik minder ben gaan werken verdienen we evenveel. We storten maandelijks ook een gelijk bedrag op de gezamenlijke rekening. Hiervan worden de vaste laste betaald, maar ook vakanties en uitjes.

Daarnaast hebben we allebei een eigen rekening. Als ik iets voor mezelf wil doen betaal ik dat daarvan. Tim heeft ook hobby’s waar hij gruwelijk veel geld aan uitgeeft; ik zou het heel erg vinden als ik dan ook nog van zijn rekening afhankelijk zou zijn. Ik denk dat dat alleen maar tot onnodige frustratie kan leiden.

Van mijn ouders heb ik meegekregen nooit financieel afhankelijk te willen zijn van een man, dus dat is echt wel mijn motto geworden. Daarom begon ik op mijn 12e al met werken en heb ik dit ook altijd gedaan. Ik kon niet wachten om mijn eigen geld te verdienen.”

Huishouden

„Ook in het huishouden doen we evenveel. We brengen ‘s ochtends beiden een kind weg. Ik kook meestal en we doen samen de huishoudelijke klusjes. Zelf vind ik strijken verschrikkelijk, dus dat doet Tim. Hij vindt de badkamer schoonmaken weer vreselijk, dus dat doe ik. Dat is eigenlijk de enige vaste verdeling die we hebben. Het belangrijkste vinden we dat beide partijen zich er oké bij voelen. Ik ben heel erg blij met hoe we dit geregeld hebben, de balans is heel goed. Er is niet echt iemand die de broek aanheeft in onze relatie.

Wel hebben we elke twee weken een schoonmaakster. Dat is echt de beste investering ooit. Op een gegeven moment waren we de gewoon de hele zondagochtend bezig met het huishouden. Sinds we twee kindjes hebben vinden we dat zo zonde van de tijd die we samen hebben.”

Zelfstandigheid

„Ik ben dol op reizen en ging, vóór corona, ongeveer een keer per jaar in mijn eentje op reis. Tim vindt dat niet erg, hij zorgt dan voor de kinderen. Hij heeft recentelijk zelf ook ontdekt hoe fijn het is om er alleen tussenuit te gaan, dus hij gaat binnenkort ook een paar dagen weg. Dan ben ik gewoon thuis met de kinderen. We proberen elkaar zo veel mogelijk vrij te laten, dan waardeer je de momenten die je samen hebt alleen maar meer.

Ik wil alle vrouwen meegeven om op zoek te gaan naar iets wat ze echt heel leuk vinden. Het is natuurlijk heel veilig om altijd het vertrouwde te doen, maar er zijn zoveel meer mooie dingen. Cijfer jezelf niet weg.”

