’Máxima hint naar de natuur met takjesoorbellen’

Zo kan het dus ook! Deze keer niet al te koninklijk met op en top in tenue, op hakken, juwelen en in de lak. Maar juist heel sportief, prachtig op elkaar afgestemd in safari-look, klaar voor een stevige wandeling/hike.

Moeder & dochterlook

De jumpsuit van Máxima is een basiskledingstuk dat het prima doet op warmere dagen, vooral in deze katoenen/linnen uitvoering. Eenzelfde jumpsuit maar dan bijvoorbeeld in leverkleur of in het cognac was ook voor Amalia een aanrader geweest. Hopelijk zien we een deze dagen nog eens zo’n fijne moeder-dochterlook. Want voor de jumpsuit geldt immers dat deze leeftijdsloos is en voor veel types geschikt is om te dragen.

Raffia tas

In plaats daarvan koos Amalia voor een pastelkleurige gele blouse met lange mouw, die zou zomaar van Zara of H&M kunnen zijn. Daaronder een comfortabele witte broek met wijduitlopende pijpen en daaronder makkelijke gympen. Máxima sloot qua schoeisel wel in stijl daarbij aan met bruine Hogan gympen. Eyecatcher van de dag is de raffia tas van Amalia die prima bij deze safaristijl past. En het moet gezegd: koning Willem-Alexander staat ook goed in deze look, de kleur khaki doet hem meer dan goed. Dat is dan ook een aanrader voor toekomstige casual momenten!

Màxima met haar takjesoorbellen. Ⓒ ANP / Robin Utrecht

Kapsels

Ondanks de sportieve insteek is aan de kapsels van de dames veel aandacht besteed. Leuk dat Amalia met haar lange haar speelt, dat biedt zoveel mogelijkheden. Net als haar moeder draagt ze een paardenstaart maar dan met lange, losvallende lokken aan de voorkant. Heel bijzonder zijn ook de takjesoorbellen van Máxima met een hint naar de natuur.

