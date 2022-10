Daghoroscoop 19 oktober - Er hangt spanning in de lucht, Maagd!

VANDAAG JARIG

Jouw carrière is in de naaste toekomst niet speciaal van belang; de planeten bemoeien zich er nauwelijks mee. Belangrijker is jouw verhouding met naasten en je zult je moeten inspannen om emotioneel in balans te blijven. Rust voldoende zodat stress jouw gezondheid niet ondermijnt.

RAM

Buren kunnen melden dat er achter jouw rug over je wordt gekletst. Overtuig je van de juistheid van deze mededeling voor je iets doet. Je bent in staat een confrontatie effectief te regelen en zult daarmee respect afdwingen.

STIER

Wat je nu op de rails zet zal je de komende tijd nog lang bezighouden. Haal je niet te veel op de hals; wat nu een peulenschil lijkt kan een heet hangijzer worden. Gebruik jouw energie gericht en verdoe geen tijd met zinloze discussies.

TWEELINGEN

Van een nieuwe opdracht kan een inspirerende werking uitgaan. Bespreek plannen en ideeën met anderen als je behoefte hebt aan praktische adviezen. Begin niet met een hobby die jouw budget te zwaar belast.

KREEFT

Voorkom fouten door na te denken over hetgeen dat je van plan bent. Het vervelende is dat het je momenteel weinig kan schelen of jij je vergist, maar dat kan anderen buitengewoon ergeren. Loop liever in de pas met jouw medemens.

LEEUW

Collega’s die normaal nergens tijd voor hebben lijken vandaag te veel tijd voor je te hebben. Ook jouw geliefde heeft aandacht voor je en wil een van jouw wensen realiseren. Verdiep je in thuiswerkmogelijkheden als je kleine kinderen hebt.

MAAGD

Er kunnen vreemde dingen gebeuren tijdens een evenement, samenzijn of rondleiding. Er hangt spanning in de lucht en een flirt met een nieuweling zal daaraan nog bijdragen. Probeer met de benen op de grond te blijven.

WEEGSCHAAL

Het wordt een hectische dag als je een bijeenkomst moet voorzitten. Zorg dat je over de benodigde papieren beschikt en er voldoende te eten en te drinken is. Houd rekening met een groter opkomst dan verwacht.

SCHORPIOEN

Vastberadenheid en degelijkheid staan garant voor succes. Een zware werklast kan je even overrompelen maar dat duurt niet lang. Iemand kan je geld te leen vragen; jouw hart is daar goed genoeg voor, maar leen niet te veel.

BOOGSCHUTTER

Je hebt de neiging meteen weg te gooien wat je niet langer bevalt, maar wat je als troep beschouwt kan een ander geweldig vinden of nog bruikbaar. Bied het aan op internet. Probeer te bemiddelen als er ergens ruzie ontstaat.

STEENBOK

Probeer een doorbraak te bewerkstelligen in een relatie die de laatste tijd wat stroef verloopt, zodat je niet het punt bereikt van: tot hier en niet verder. Stel je tolerant op en wijs niet steeds op iemands tekortkomingen en fouten.

WATERMAN

Werk oogst misschien niet het megasucces waarop je hoopte, maar laat dat de pret niet drukken. Een collega kan met een opmerking jouw denken positief beïnvloeden. Zeg wat je bedoelt, al gaan er wenkbrauwen omhoog.

VISSEN

Duik niet te snel te diep in een nieuwe romantische relatie; laat jouw verstand een woordje meespreken. Een kennis die openhartig en oprecht leek kan behoorlijk egocentrisch en onvolwassen blijken. Breng jouw integriteit niet in gevaar.

