Daghoroscoop 14 december

VANDAAG JARIG

Uw geldsector is het hele komende jaar sterk, behalve de laatste weken van december. Dat is geen ramp, tegen die tijd zult u hebben bereikt wat u voor ogen staat en kunt u op andere zaken focussen. Er rust zegen op investeren in onroerend goed, kantoorbenodigdheden en in de overheid.

ZONDAG JARIG

Komend jaar is in een aantal opzichten een jaar van voorbereiding op de nabije toekomst. Uw carrière zal niet uw topprioriteit zijn; geld zal een groter rol spelen. Status of prestige interesseert u minder dan geld op de bank. Steek tussen 23/3 en 1/7 geld in technologie, computers en media.

RAM

U kunt teleurgesteld worden als u hebt uitgekeken naar een levendig weekend. Maak van de gelegenheid gebruik om uw gezondheid op peil te brengen. Huishoudelijke taken kunnen wel even wachten.

STIER

De naderende kerstdagen kunnen u dwingen uw aandacht op cadeaus te richten. U hebt tijd genoeg als u goed plant. Maak lijstjes en bezoek uw favoriete winkels, maar pak niet het eerste het beste waar uw blik op valt.

TWEELINGEN

Als het gisteren laat is geworden zult u wensen dat het weekend vriendelijk verloopt. Blijf lang in bed en geniet van de luxe van een lui weekend. U kunt vandaag op het juiste moment op de juiste plaats zijn en zeer genieten.

KREEFT

U zult een ongelukkige situatie ten goede kunnen keren als u op uw intuïtie afgaat, maar blijf voorzichtig. Veel praten kan spanning wegnemen, maar u moet het niet overdrijven, want dan luistert er geen hond meer naar u.

LEEUW

Filantropen onder u kunnen een mate van roem verwerven en anderen zullen onder de indruk zijn van de manier waarop u met de media omgaat. Zelfs als u krap bij kas zit kunt u in de ogen van het grote publiek voor vermogend doorgaan.

MAAGD

Verantwoordelijkheden verhouden zich slecht met plezier maken. Schuif zaken niet op de lange baan, want dat veroorzaakt stress. Leg feiten op tafel en maak keuzes als veeleisende kinderen uw budget te zwaar belasten.

WEEGSCHAAL

Het is belangrijk af en toe iets totaal anders te doen dus laat u niet van een nieuw avontuur weerhouden. Alles wijst erop dat u binnenkort een weekendtrip of langere reis naar een onbekende bestemming gaat ondernemen.

SCHORPIOEN

Houd wat privé is privé. Een gepassioneerde relatie met een collega die geheim moet blijven blijft dat niet door een andere baan te zoeken. Een erfenis kan financiële problemen wegnemen en een idee kan winstgevend blijken.

BOOGSCHUTTER

Wees bereid voor uw belangen op te komen als de concurrentie alle zeilen bijzet. Blijf rustig als u op romantisch gebied met toenemende uitdagingen te maken krijgt. Zorg dat u voldoende tijd aan uw werk besteedt.

STEENBOK

Ook al bent u op uw vrijheid gesteld, u hebt ook behoefte aan routine om u veilig te voelen. Neem de tijd om te lezen of voor iets anders waar u van houdt. Een kans te gaan werken in de reiswereld kan aantrekkelijk voor u zijn.

WATERMAN

Er lijkt sprake van verwarring op sociaal en romantisch gebied en u kunt ineens heel moe zijn. Werk niet harder dan nodig is om uzelf te bewijzen. Kies liever prioriteiten dan energie te verspillen aan allerlei klusjes.

VISSEN

U zult het weekend liefst thuis zijn en tijd besteden aan het versieren, opknappen en comfortabel maken van uw huis, maar leg uzelf geen eisen op die onrealistisch zijn. Met een paar nieuwe meubels zult u voldoen aan de eisen van de buitenwereld.

