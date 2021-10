’Supermarkten, stop met die overkill aan snoepgoed!’

„Vandaag heb ik ze geteld, de stellages vol koek, snoep en chocola in de kleine buurtsuper (van een grote keten) waar ik dagelijks mijn boodschappen doe. Negen waren het er. Negen rekken vol Sinterklaassnoep. Nog los van de snoep en koek in de daarvoor bestemde paden in de winkel. Pepernoten in allerlei smaken, chocolade lolly’s, strooigoed, speculaas - en o ja, ik was de winkel nog niet binnen, of vóór het poortje lagen de gevulde koeken en donuts al opgestapeld, want: in de aanbieding.

Nul verantwoordelijkheid

En ik merkte dat ik boos werd. Wáárom zoveel troep verkopen? Kilo’s en kilo’s, bijna gratis. Echt, ik ben dol op snoep en ik lig er niet wakker van dat al dat Sinterklaasspul nu al in de winkel is te krijgen, maar waarom zo ont-zet-tend veel? Klanten worden er echt mee overladen en het is bijna niet te doen om die overkill aan snaai te weerstaan. Ook ik ging afgelopen week voor de bijl en nam een (spotgoedkope) zak pepernoten mee naar huis. Waar hij, wonder boven wonder, nog onaangeroerd in de voorraadkast staat. Maar hij gaat eraan binnenkort.

Koop mij

Hoe gaan we nou met z’n allen die slag maken om gezonder te eten - ja ja, meer dan de helft van de Nederlanders is te dik, dat weten we nu wel - als de supermarkten totaal niet meewerken? Die blijkbaar lachen om de pogingen van hun klanten om bewustere voeding te kiezen. ’Natuurlijk mevrouw, worstelt u zich eerst maar langs de zakken taai-taai, dozen marsepein en de pepernoten van bastognekoek (we hadden nog niet genoeg keuze) die „koop mij” roepen en dan praten we wel verder.’

Hoge omes

Ik herhaal het gewoon even: negen stellages vol snoep, her en der verspreid in een kleine supermarkt. Daar ga je dan de kat nog eens op het spek binden. Dat is toch krankjorum? Maar in de XL-supermarkt even verderop is het al net zo. Het personeel vindt het blijkbaar de normaalste zaak van de wereld - als ik daar werkte had ik er allang iets over gezegd. Of had ik dan meteen kunnen wieberen? En de hoge omes bij de supermarktketens geven blijkbaar ook geen biet om de gezondheid van hun clientèle. Er is overduidelijk niemand die zegt: ’Zo’n overkill kunnen we echt niet maken.’ Wát een slappe hap.

Van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), dat de belangen behartigt van de supermarkten, hoeven we ook geen maatregelen te verwachten: die vindt dat we zélf maar gezonde keuzes moeten maken. Terwijl een trits aan wetenschappelijke onderzoeken zo langzamerhand aangeeft dat onze hersenen daar héél anders over denken. Laat het CBL dan gewoon eerlijk toegeven: mensen, dit is voor ons een miljardenbusiness en dat houden we graag zo, ook als dat ten koste gaat van de gezondheid van kinderen en volwassenen.

Behoorlijk schokkend was het onderzoek van Unicef, waaruit blijkt dat driekwart van de ruim 2000 kinderproducten - daarbij is snoep niet eens meegeteld - niet gezond genoeg zijn. Maar so what, denkt het CBL, dat ziet slechts eurotekens, helemaal in deze periode: alleen al de gigantische verkoop van Sinterklaassnoep zorgde in 2019 voor een recordomzet van 778 miljoen euro voor de supermarkten.

Trap er niet in

Ik zeg dus absoluut niet dat snoep in de ban moet, hè? Ik zeg alleen dat je mensen er niet mee moet overstelpen. Gooi in vijf van die negen stellages ook eens gezonde, lekkere alternatieven. Want die zijn er volop, maar ik moet er echt naar op zoek; je loopt daar dan weer níet spontaan tegenaan. En dat vind ik fout. Ja we weten allang: op snaaiwerk wordt de meeste winst gemaakt. Suiker is goedkoop en verslavend, het ’koopt zo lekker weg’. En toch hoop ik dat supermarkt-bobo’s hun verantwoording nemen - en klanten (onder wie ikzelf) wat vaker denken: hier trap ik niet meer in.”