„Ooit dacht ik dat een gehandicapt kindje niet in mijn leven zou passen. Maar nu hij er eenmaal is, ben ik uiteraard hartstikke trots en heb ik, net als voor onze dochter, alles voor hem over.

Ik heb destijds alle testen gedaan die je kon doen om een gehandicapt kindje op te sporen en eventueel uit te sluiten. De NIPT, de 20 wekenecho, „Niets om je zorgen over te maken”, hoor ik de arts nog zeggen. Maar ik weet inmiddels dat het een illusie is dat het leven maakbaar is.

Ik heb vaker de vraag gekregen of ik dit van te voren wist of zelfs of ik de zwangerschap anders had laten afbreken. Die laatste is een pijnlijke vraag, een beperkt kind krijgen is soms geen keuze. En hoe kun je zo’n vraag nou beantwoorden met je liefhebbende kindje in je armen? Natuurlijk heb ik er veel verdriet van gehad en soms zelfs nog steeds, het is levende rouw. Maar juist dat verdriet is nu ook mijn geluk geworden.

Soms deel ik iets persoonlijks, omdat ik hoop anderen te inspireren. Maar eigenlijk is het allerbelangrijkste dat je er ook iets van kan maken als je leven drastisch verandert. Ik voel me hierdoor alleen nog maar meer gesterkt om mensen met psychische problemen te begeleiden en probeer patiënten te leren dat juist een zwakte je kracht kan worden.

Grenzen opzoeken en deze verleggen. Het begint allemaal met perspectief en juist dit gun ik mijn patiënten ook. Ik zeg maar zo: Je kunt niet van de top van de berg genieten als je niet in het dal begonnen bent.”