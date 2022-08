Column 45: ’Ik spotte mijn date met een BN’er’

Mijn eigen vrienden kom ik al lang niet meer tegen op mijn Instagram-tijdlijn, zó verstoord is het algoritme. Wie ik wél maximaal spot zijn alle BN’ers, vloggers en andere semi-beroemdheden, die door de vele juice channels die ik volg te kakken worden gezet. Geen idee wat mijn eigen kennissen allemaal uitspoken, maar geen BN’er-escapade die ik mis. Ik hoef mijn app maar te openen of ik word al een rabbit hole vol juice en dirt binnen gezogen. Dat die vuile was opeens ook mijn privéleven zou raken, had ik alleen nooit kunnen vermoeden…

Gespot!

Maandagavond lag ik languit op de bank door wat stories te scrollen, toen ik tussen de vele spannende updates opeens een bekende spotte. Nee, geen bekende Nederlander, geen YouTuber of Instaqueen, ik spotte mijn eigen date van een week geleden!

We hadden elkaar twee weken eerder op een klein buurtfestival leren kennen. David heette hij. Opeens stond ie voor mijn neus en voor ik het wist had ik hem mijn nummer gegeven. Ik was diezelfde avond nog niet thuis van het festival of hij had me al gebeld voor een date. Een casanova pur sang. Deze man wond er geen doekjes om, heerlijk!

Love bombing

We waren al een avond wat gaan eten, hij had me gekust en we hadden inmiddels twee weken lang nonstop contact. Mijn dag begon én eindigde met David en er ging geen uur voorbij waarin hij niets van zich liet horen. Love bombing heet dat in de datingwereld, geloof ik. Iemand overstelpen met liefde en aandacht om vervolgens van de ene op de andere dag te verdwijnen. Maar ook al wist ik hoe dit af zou (kunnen) lopen, ik ging er stiekem wel goed op. Tot ik David dus opeens in een story van mijn favoriete juice channel zag.

Dubbele expose

Stond ie daar een bekende dame te versieren op een pool party. Preciés zoals hij met mij had gedaan. De dame in kwestie was echter hartstikke bezet en werd door het kanaal flink door het slijk gehaald. Ze zou al langer vreemdgaan en daar zou met dit filmpje nu het eerste bewijs voor zijn. Tegelijk met haar schuinsmarcheerderspraktijken, kwamen echter ook Davids streken aan het voetlicht. Hij had me nog geen uur geleden geappt, vanaf datzelfde feestje. Een dubbele expose dus. Extra juicy, zou je kunnen denken, maar dit was niet het soort roddelpraat waarop ik zat te wachten.

Over & uit

Ik besloot zijn datingtactiek zelf maar af te ronden en koos er – voor de verandering – voor zelf maar eens van de ene op de andere dag te verdwijnen. Behoefte aan zijn kant van het verhaal had ik niet. Het bewijs was zo klaar als een klontje. Dat had ik samen met de rest van Nederland kunnen aanschouwen. Tegelijk met zijn nummer verwijderde ik de Instagram-app. Het is wel even mooi geweest. Laat ik eens wat vriendinnen bellen (ik heb tenslotte juice te melden!).

