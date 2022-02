’Smetvrees wordt als een soort poetsdrang gezien, was het maar waar’

Spanning

„Mijn hele leven heb ik een bepaalde dwangmatigheid gehad. Zo moest ik van mezelf voorwerpen op kleur of volgorde leggen. De dwang nam het pas over toen ik de grip op mijn leven kwijtraakte. Mijn vader overleed plotseling, een reorganisatie op het werk vroeg veel van me. Ik wilde de controle terug en kreeg dat gevoel met desinfecteren en schoonmaken. De badkamer poets ik elke dag, het huis moet brandschoon zijn. De spanning in mijn lichaam verdwijnt heel even na het poetsen, maar komt dan weer terug. Door antidepressiva kan ik functioneren, maar het blijft een strijd in mijn hoofd.

Obstakels

Ik mag niet aan die constante drang toegeven, dan kom ik nergens meer. Elke deurklink is een obstakel, kantoorkoffie uit het gezamenlijke apparaat een uitdaging. Op werkdagen (ik ben receptioniste/telefoniste en adviseur bankzaken) eet ik weinig, zo beperk ik mijn toiletbezoek. Is de wc ergens smerig, dan stel ik het zo lang mogelijk uit. Uit eten gaan is ook niet echt ontspannen voor mij. En op reis ga ik pas, nadat ik het hotel en de omgeving online uitgebreid heb bekeken.

Desinfecteren

De coronapandemie heeft mijn klachten enorm verergerd. Zeker in het begin was ik doodsbang. Dat desinfecteren nu het nieuwe normaal is, vind ik prettig én eng tegelijk. Want: weten die ’amateurs’ wel hoe dat moet? Dat iedereen met z’n vieze handen aan zo’n desinfectiezuil zit, vind ik heel ingewikkeld.

Omgeving

Mijn partner steunt me, maar gaat niet extra schoonmaken of zich aan gekke rituelen houden. Schoon is schoon, zegt hij. Vrienden en collega’s weten ervan, maar of ze het écht begrijpen… Bij smetvrees denken ze dat je gewoon gek bent op schoonmaken. Het wordt door de maatschappij als een soort poetsdrang gezien die eens in de zoveel tijd komt opzetten. Was het maar waar. Deze ziekte is helaas geen keuze.”

