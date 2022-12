Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW Magazine Kinderen Jonnie en Thérèse: ’Het was een grote bende met Koningsdag’

Door Anouk Groot Wassink Kopieer naar clipboard

’Onze ouders zijn inderdaad harde werkers en zouden ook bijna alles voor de zaak opgeven.’ Ⓒ Astrid Zuidema

Bijna letterlijk opgroeien in het sterrenrestaurant van je ouders. Wat heeft dat voor effect op Jimmie (22) en Isabelle (19)? Hij staat ‒ net als pa ‒ in de keuken, zij is ‒ net als ma ‒ gastvrouw.