Columns & Opinie ’Zonder context kan mijn ’interventie’ als aanstootgevend worden beoordeeld’

Door Jeffrey Wijnberg Kopieer naar clipboard

„’Ik kan die man wel vermoorden’, zegt de vrouw. Die man is haar echtgenoot, met weer een snelheidsbekeuring van driehonderd euro.”

Een vrouw staat in de lift en raakt geïrriteerd omdat zij telkens in de rug wordt geprikt. Zij draait zich om en wil er wat van zeggen, maar ziet dan pas dat het een blinde man is, die wat onhandig met zijn rood-witte stok zwaait. Haar ergernis verdwijnt op slag en ze vraagt meelevend aan de man of zij hem kan helpen.