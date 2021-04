Lieke heeft een missie: ’Straatintimidatie moet stoppen’

Lieke Lorea Gaminde: „Eigenlijk zijn er mijn hele leven wel momenten geweest dat ik me geïntimideerd voelde.” Ⓒ Eigen beeld

Lieke Lorea Gaminde (27) is voorzitter van de stichting Stop Straatintimidatie. Helaas is haar werk nog altijd hard nodig. Vrouwen voelen zich anno 2021 nog steeds niet veilig als ze bijvoorbeeld ’s avonds over straat moeten of worden nageroepen.