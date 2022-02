Premium Het beste van De Telegraaf

Achter het nieuws ’Ik zag haar natuurlijk wel staan, maar ja, ze was dertien jaar jonger dan ik’

Door Puk van Spall Kopieer naar clipboard

„Het gevoel was gewoon honderd procent goed. Zoals de Friezen dat zeggen: ’It giet oan.’ Ja, dat hadden wij allebei heel sterk.” Ⓒ Michel van Bergen

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima vieren vandaag hun porseleinen bruiloft: al twintig jaar houden zij het samen vol. Maar ons koningspaar is niet het enige stel dat trouwde op de bijzondere datum 2-2-2002. Dit gelukkig getrouwde stel gaf op dezelfde dag hun jawoord en vertelt openhartig over wat volgens hen het geheim is van een lange relatie.