In de rubriek ’Tussen de lakens’ vertellen vrouwen over hun seksleven. Dit verhaal komt van Agnes (46). Zij en haar vriend Martijn (53) kregen tijdens de eerste golf allebei corona. ’Mensen die zeggen dat het niet veel erger is dan een griepje, moesten eens weten. Martijn en ik zijn na al die maanden nog steeds niet de oude. Ook niet in bed.’