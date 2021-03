Herken jij deze bekende Nederlandse vrouwen?

Sigrid Kaag

Deze D66-politica stond op een van de meestbesproken foto’s van de afgelopen tijd. Ze stond dansend op tafel nadat haar partij 24 zetels had gewonnen bij de Tweede Kamerverkiezingen. Ze werd met haar partij de tweede partij van Nederland. Herken jij haar als kleine meid?

Elise Schaap

Elise Schaap is misschien wel één van de beste actrices van Nederland. Na de Netflix-serie Undercover kent nagenoeg iedereen haar naam. Ze is ook te zien in onder andere De TV-Kantine en Familie Kruys. Zie jij de gelijkenissen tussen vroeger en nu?

Leontine Ruiters (voorheen Borsato)

Als er iemand een veelbewogen jaar achter de rug heeft, is het Leontine wel. Ze scheidde van Marco Borsato nadat uitkwam dat hij haar had bedrogen. Afgelopen maand bracht Marco een single uit die duidelijk gaat over de scheiding met Leontine. Dat hij haar terug wil snappen wij wel! Knap destijds en nu nog steeds! Herken jij haar?

Chantal Janzen

Actrice en presentatrice Chantal Janzen is niet te missen op de Nederlandse televisie. Tegenwoordig rijdt ze samen met Fred van Leer en Leco van Zadelhoff het land door in haar eigen beautycamper: Chantals Beauty Camper en presenteert ze onder ander bij RTL4 The Voice of Holland. Zou haar het bloempotkapsel nog steeds zo goed staan?

Wendy van Dijk

De programma’s die Wendy van Dijk ondertussen allemaal op haar naam heeft staan, vallen niet meer bij te houden. Momenteel presenteert ze onder meer Wie van de Drie, Hart in Aktie en We Want More bij SBS6. Tegenwoordig zien we haar een stuk vrolijker dan op deze jeugdfoto, haha!

Nicolette Kluijver

Nicolette was model en is presentatrice van onder andere Expeditie Robinson, één van de best bekeken televisieprogramma’s van Nederland. Hoewel ze er nu fantastisch uitziet, was ze vroeger wat minder enthousiast over haar uiterlijk, haha!