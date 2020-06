Weekhoroscoop week 23

Ram

Liefde: Een roddel kan op vervelende wijze je relatie beïnvloeden. Sta erboven, jij noch je partner zijn niet verantwoordelijk voor dingen die anderen zeggen of denken.

Financiën: Een kleine misstap zou je wel eens flink wat geld kunnen kosten. Houd je vooral buiten netjes aan de regels; een bekeuring is meer binnen handbereik dan je denkt.

Werk: Haastige spoed is zelden goed, en deze week helemaal. Neem vooral je tijd. Met raffelwerk kom je nu zeker niet weg. Bewaar je geduld en laat je niet gek maken.

Persoonlijk: Hoewel er ongezonde verleidingen op de loer liggen lukt het je steeds beter om deze te weerstaan.

Stier

Liefde: Vooral de financiën spelen op dit moment een belangrijke rol binnen jullie relatie. Je geliefde zal op korte termijn nieuwe aanpassingen moeten aanbrengen in zijn of haar inkomsten of uitgaven.

Financiën: Je auto is deze periode gevoeliger voor storingen en andere defecten. Wees extra alert op geluidjes en andere ongemakken en trek gelijk aan de bel als je ergens hinder van ondervindt.

Werk: Alles verloopt soepel, al zou dit zomaar kunnen omslaan. Gelukkig heb je dit helemaal zelf in de hand. Wat je geeft krijg je terug, aan jou de keuze.

Persoonlijk: De acties die je nu onderneemt zullen pas later resultaat opleveren. Wees niet teleurgesteld als bepaalde dingen niet direct positief uitpakken, soms heeft iets langer de tijd nodig om te groeien.

Tweelingen

Liefde: Je relatie loopt op rolletjes. Sterker, je geliefde draagt je op handen en steekt niet onder stoelen of banken hoe aantrekkelijk hij of zij je vindt. Hier heb jij uiteraard geen enkel bezwaar tegen.

Financiën: Plannen op financieel gebied blijken helaas niet haalbaar en moeten worden bijgesteld. Misschien wel dusdanig dat van uitstel ook echt afstel komt. Het kan sowieso geen kwaad om na te denken over een alternatief.

Werk: Een nieuwe kans blijkt zeer goed voor je uit te pakken. Met een beetje geluk en een beetje van jezelf kom je binnenkort een stuk verder dan je had durven dromen.

Persoonlijk: Dit is een fijne week om wat meer aandacht aan je lichamelijk welzijn te besteden en dan met name aan de wat luxere zaken als bijvoorbeeld een manicure, pedicure of voetreflexbehandeling .

Kreeft

Liefde: Dat je de vuile was binnen hangt, prima. Buiten is een minder goed idee. Een flinke woordenwisseling kan de lucht flink klaren maar hier heb je geen anderen bij nodig. Ook niet voor advies, je weet zelf prima wat je te doen staat.

Financiën: Je bent niet helemaal tevreden over de huidige gang van zaken op financieel gebied. Het is aan te raden om de situatie per dag te bekijken en je uitgaven hierop aan te passen.

Werk: Veranderingen op je werk treffen ook jou, maar hoeven niet per se negatief uit te pakken. Maak je niet teveel zorgen, de weg wijst zich uiteindelijk vanzelf.

Persoonlijk: Dit is het moment om de veranderingen door te voeren waar je al een poosje over nadenkt. Wanneer je nu spijkers met koppen slaat is de kans van slagen straks groter dan je denkt!

Leeuw

Liefde: Het zou goed voor je zijn om jullie even terug te trekken om samen de nieuwe mogelijkheden te bekijken voor de naaste toekomst. Waar staan jullie nu en wat wordt de volgende stap?

Financiën: Je financiële inzicht is prima tot halverwege de maand, dan gaat het iets achteruit en steken twijfels de kop op. Probeer belangrijke beslissingen voor die tijd te nemen.

Werk: Hoewel je flink je best doet, lijken bepaalde projecten maar niet van de grond te komen. Het is trekken aan een dood paard. Laat het even los en richt je op andere dingen, dit is iets waar je helaas zelf geen invloed op hebt.

Persoonlijk: Kletsen met anderen is gezellig, maar het overstemt je eigen gedachten. Waar denk je aan als er niemand in de buurt is en waarom? Besteed meer aandacht aan wat je werkelijk nodig hebt of naar verlangt.

Maagd

Liefde: Tijdens het klussen in huis kunnen bepaalde irritaties behoorlijk hoog oplopen. Voor je uit je vel springt is het handig om je af te vragen of dit werkelijk een ruzie waard is. Waarschijnlijk is het antwoord ‘nee’.

Financiën: Op financieel gebied staan er wat veranderingen op stapel die je niet kunt negeren. Laat het niet op zijn beloop maar zorg voor een strakke planning, vooral met het oog op de naaste toekomst.

Werk: Succes is te verwachten maar dit krijg je niet voor niets. Je zult er hard voor moeten werken, soms ten koste van je ontspanning. Kun je het allemaal nog wel aan?

Persoonlijk: Als de omstandigheden je er haast toe dwingen om even pas op de plaats te doen kun je je hier ook maar het beste bij neerleggen. Geduld is nog steeds een schone zaak.

Weegschaal

Liefde: Jij en je partner hebben allebei behoefte aan een nieuwe look. Een nieuw kapsel, nieuwe kleding en misschien ook een nieuwe bril. Gezellig! Kunnen jullie elkaar fijn adviseren.

Financiën: De grote kostenpost deze periode is de auto. Het is verstandig om hiervoor wat geld te reserveren. Je telefoon of PC vertoont ook kuren maar gelukkig deze zijn met een simpele update of schoonmaak snel verholpen.

Werk: Onzekere factoren die het gevolg zijn van een stressvolle situatie raken je werkgever maar hebben indirect heeft dit ook invloed op jou. Geen zorgen, het wordt opgelost! In je werkzaamheden ondervind je problemen met het verzenden en ontvangen van e-mails.

Persoonlijk: Je gezondheid verdient meer aandacht en waarschijnlijk ook meer regelmaat. Geef je jezelf dit niet, kan hoofdpijn of een opgeblazen gevoel het gevolg zijn. Gelukkig is dit te voorkomen door goede voeding, water drinken en genoeg slaap.

Schorpioen

Liefde: Jij en je geliefde zijn het niet helemaal eens over de financiën. Hier is het laatste woord nog niet over gesproken. Je geliefde zit ook niet zo prettig in zijn of haar vel, zou dat hier iets mee te maken kunnen hebben?

Financiën: Transacties worden vertraagd waardoor je langer op je geld moet wachten dan je gewend bent. Duurt het echt heel erg lang, waag er dan gerust een mailtje of belletje aan, misschien is er iets fout gegaan.

Werk: Dit is een goede tijd om voor jezelf te bepalen wat je echt wilt en hoe je dit ook echt kunt bereiken. Een verandering is op handen en een goede voorbereiding is het halve werk.

Persoonlijk: Je maakt je momenteel erg veel zorgen over wat er in de media wordt geschreven. Blijf vooral kalm en leef tussen alle beperkingen door zoveel mogelijk je eigen leven.

Boogschutter

Liefde: Vrienden of familieleden waar jullie als vrienden mee omgaan doen een beroep op jullie met het oog op hulp en advies. Jullie helpen graag, maar zien hierdoor ook extra in hoe goed jullie het samen hebben.

Financiën: Je geliefde zal wat meer de hand op de knip moeten houden. Hoewel je hem of haar graag steunt op dit gebied, zullen bepaalde dingen wel even moeten wachten. Eerst rondkomen, dan de rest.

Werk: Waar je tot voor kort nog allerlei manieren moest verzinnen om je werkzaamheden te kunnen uitvoeren, gaat nu alles stukje bij beetje weer terug naar hoe het was. Nog niet helemaal, maar het geeft je wel al veel meer rust en overzicht. En plezier in je werk.

Persoonlijk: Je bruist van de ideeën! Helaas kun je deze nog steeds niet uitvoeren. Zeer frustrerend want ze zijn echt goed en je hebt er ook reuze veel zin in. Komt goed, alleen nog niet nu.

Steenbok

Liefde: Het is nu belangrijk om je wat extra op de liefde te focussen. Er zijn hobbels en bobbels te verwachten die jullie samen zullen moeten nemen. Het zou mooi zijn als jullie elkaar hierbij zouden kunnen ondersteunen.

Financiën: Het huis vertoont gebreken. Gelukkig kan het allemaal wel weer gerepareerd worden, maar het gebeurt helaas niet gratis.

Werk: Je doet je werk graag en goed. Stuit je hierbij op een obstakel, vind je altijd wel weer een manier om de dingen zo aan te pakken dat het geen echte belemmering vormt. Zo ook deze week.

Persoonlijk: Geef je jezelf net zoveel liefde, zorg en aandacht als je aan anderen geeft? Misschien iets om even bij stil te staan.

Waterman

Liefde: Je partner begint in te zien dat het beter is om je aan bepaalde dingen aan te passen in plaats van er tegenin te gaan. Doe je mee?

Financiën: Als je kinderen hebt zullen deze nu grote veranderingen moeten aanbrengen in hun financiën. Jij staat ze hierin bij in woord en daad en misschien ook wel in euro’s.

Werk: Het gaat er wat rommelig aan toe op je werk. Er is sprake van veel verloop. Oude werknemers gaan, nieuwe komen en zelfs de nieuwe blijven niet lang. Richt je zoveel mogelijk op je eigen taken en laat je er niet door afleiden.

Persoonlijk: De plannen die je nu maakt hebben meer vooronderzoek nodig. Grote kans dat als je nu direct actie onderneemt, je later tegen hindernissen aanloopt die voorkomen hadden kunnen worden als je je meer in de situatie had verdiept.

Vissen

Liefde: Jij en je geliefde gaan een plezierige week tegemoet die in het teken staat van gezelligheid en ontspanning. Jullie voelen je enorm tot elkaar aangetrokken en hebben alleen maar oog voor elkaar.

Financiën: Pas op waar je je auto neer zet of aan wie je deze uitleent. Een deuk is zo gemaakt maar helaas minder snel gefikst.

Werk: Bepaalde regels binnen het bedrijf waar je werkt zullen worden gewijzigd. Of je hier blij mee bent valt nog te bezien, maar nodig was het wel.

Persoonlijk: Het is een fijn moment om weer wat meer contact te hebben met vrienden. Als je het nog wat eng vindt om af te spreken kun je sowieso gezellig videobellen om even bij te kletsen.