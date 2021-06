Liesbeth is bonusmoeder: ’Het risico blijft dat je de kinderen kwijtraakt’

Zelf heb ik geen biologische kinderen gekregen. Helaas, het is niet gelukt. Dus alle cliché-opmerkingen van hierboven, daar kan ik niet over meepraten. Ik heb een prachtig leven! Maar ik hoor wel bij een selectieve groep ’kinderlozen’ en dat voelt niet altijd even prettig. Daarnaast ligt in deze wereld een grote druk op ons vrouwen om moeder te worden. Ondanks dat ik zelf geen moeder ben geworden ben ik niet kinderloos. Mijn vriend heeft namelijk wél twee gezonde jongens gekregen met zijn ex-vrouw. Dat maakt mij op papier ’stiefmoeder’, een woord dat nog steeds in negatieve zin geassocieerd wordt met sprookjes zoals Assepoester en Sneeuwwitje. Vandaar dat ik vanaf nu het woord stiefmoeder beschrijf als bonusmoeder, dat voelt wat beter.

Bonusmoeder belangrijk, maar ingewikkeld

In 2009 werd ik voor de eerste keer bonusmoeder van twee zusjes die destijds twee en drie jaar oud waren. Zelf was ik toen 31 jaar jong. Voordat ik mijn aanstaande bonuskinderen ontmoette, sprak ik met de moeder van deze twee peuters af in een eetcafé in Zwolle. We hebben het aangepakt op de manier die een mediator adviseerde.

Toen de ex-partner, - de moeder van de kinderen - het eetcafé binnenwandelde, begon de officiële kennismaking. Aanvankelijk onwennig, maar al snel liep het gesprek soepel en voelde ik wederzijds respect. Waar ze heel duidelijk in was gaf ze al aan in het eerste gesprek: zij is de moeder en de kinderen hebben maar één échte moeder! Natuurlijk begreep ik die opmerking, voor mij was dat ook niet meer dan normaal.

Kinderen en miskramen

In 2010 kochten mijn inmiddels ex en ik een huis in Zwolle met 5 slaapkamers, met de intentie om zelf ook voor kinderen te gaan. Er was geen enkele reden of twijfel vooraf of ons dit wel of niet was gegeven en ik werd vrijwel direct zwanger. Deze zwangerschap liep al snel uit op een miskraam, net als de twee zwangerschappen die in de maanden daarna volgden. In driekwart jaar tijd ben ik 3 keer zwanger geweest en kreeg ik 3 keer een miskraam.

Die miskramen en de nasleep ervan vond ik zo naar, dat het voor mij een teken was om het daarbij te laten. Vervolgens heb ik mij in een fulltime baan gestort en genoot van mijn twee bonusdochters waar ik inmiddels een hele hechte band mee had. Om mij heen kregen mensen in mijn omgeving nog altijd aan de lopende band kinderen. Zonder te veel in detail te willen treden, zorgde dit alles ervoor dat het niet goed met mij ging. Hierdoor werd ik in 2015, ongeveer vijf jaar na de drie miskramen, doorverwezen naar een psycholoog. Er brak een emotionele en heftige tijd aan en ook al had ik er toen liever niet aan toegegeven, ben ik achteraf blij dat ik dit wel gedaan heb.

Einde relatie

In juni 2016 strandde de relatie met de vader van ’mijn’ twee bonusdochters. Een van de moeilijkste beslissingen die ik ooit in mijn leven heb genomen, is om weg te gaan bij de vader van mijn twee bonusdochters. Uiteindelijk zijn we op een goede manier uit elkaar gegaan, maar niet zonder verdriet. Integendeel.

Of deze meiden nog steeds onderdeel van mijn leven zijn, in juni 2021 als ik dit schrijf? Gelukkig kan zeggen dat ik de meiden, die inmiddels midden in de pubertijd zitten, nog steeds af en toe zie. Niet makkelijk, gezien ik naar Almere ben verhuisd en zij nog in Zwolle wonen.

Nieuwe relatie

’Voor mij nooit meer een relatie met een man die al kinderen heeft’ waren mijn woorden en gedachten toen in juni 2016. ’Laat mij voorlopig maar vrijgezel zijn,’ dacht ik.

Eind 2018 kwam ik via Facebook een oud klasgenoot na 30 jaar weer tegen. Michael (Mike) was een half jaar daarvoor gescheiden en vader van jonge kinderen, twee jongens. Hij was nooit weggegaan uit Almere, waar ik ook opgegroeid ben. Het voelde meteen heel vertrouwd toen wij elkaar weer tegenkwamen.

Ondanks dat ik dacht dat hij geen relatiemateriaal was, sloeg de vonk over. Mike en ik werden, na twee maanden om elkaar heen gedraaid te hebben, smoorverliefd op elkaar. Beiden net 40 geworden, maar we voelden ons weer net als twee pubers, heerlijk!

Drie jaar later

Nu ruim drie jaar verder, zijn onze levens tot rust gekeerd. We hebben een prachtig huis gekocht in Almere, vlakbij de school van de kinderen. In 2019 hebben we door de moedergevoelens die bij mij weer boven kwamen drijven nogmaals geprobeerd of we samen een kindje konden krijgen, wat opnieuw uitliep in een miskraam. Maar het is goed zo. Ondanks dat ik geen relatie meer wilde met een man met kinderen, ben ik blij met deze keuze. Er is veel liefde voor elkaar en de kinderen.

Je loopt in een samengesteld gezin tegen zoveel aan, waarbij geen enkele situatie hetzelfde is. Zowel mooi als ingewikkeld. Je houdt de angst dat een relatie voorbij kan gaan, met het risico ook de kinderen kwijt te raken.

Instagram voor bonusmoeders

Ondanks deze en meer mooie, maar ook de angstige gedachten die ik als bonusmoeder heb, voel ik sterk de behoefte om in contact te komen met vrouwen die in een soortgelijke situatie zitten. Hiervoor heb ik een account opgericht op Instagram. Dit Instagram-account is in basis opgericht voor vrouwen die net als ik bonusmoeder zijn, zonder eigen biologische kinderen. Dit was slechts de korte versie van mijn verhaal over mijn reis en ervaringen als bonusmoeder, ik hoop hiermee dit onderwerp een stukje meer in het juiste daglicht te zetten.

Wees lief voor jezelf en elkaar en laten we de wereld hierdoor een stukje mooier maken!