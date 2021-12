Deel 13 - Toen ik hem zag, wist ik: dit gaat ’m niet worden’

26 december 2020. Ik was al weken on/off aan het daten en, domme pech, vlak voor kerst was het toch net off. De eerste kerstdag was ik nog wel doorgekomen met familie, maar op de tweede kerstochtend bekroop me toch een naar gevoel. Een soort christmas fomo voor een gezellig samenzijn dat er niet zou komen. ’Ik ging toch zeker niet de rest van de kerst in mijn eentje (Home Alone!) doorbrengen?!’

Primetime op de dating apps

Eens kijken of er iemand zo gek is om aan het begin van tweede kerstdag op een dating-app rond te hangen... Ik bleek niet de enige die zich alleen voelde; het was primetime!

Ik raakte aan de praat met een jongen die ik van gezicht herkende uit mijn geboortestad. Hij heette Nick en had dezelfde leeftijd als ik. Nadat we ontdekt hadden wie we allebei kenden en waar we alle twee vroeger altijd kwamen, benoemde hij de olifant in de kerstkamer. „Waarom zit je op een dating-app op tweede kerstochtend?” En hoewel ik me in eerste instantie een beetje een loser voelde, verdween dat gevoel direct toen Nick vertelde dat zijn agenda voor die dag ook leeg was. 1+1 werd tweede kerstdag niet alleen.

Door naar de liveshows

Vanaf dat moment wonden we er allebei geen doekjes om en ging het hard. Niemand zou alleen moeten zijn met kerst, dus nodigde ik hem maar meteen bij me thuis uit. Dat zou ik normaal gesproken natuurlijk nóóit doen, maar doordat we uit dezelfde geboortestad kwamen, voelde het toch een soort van veilig. Nick mocht direct door naar de liveshows!

Stipt 20:00 uur belde hij aan. Hij had een fles Hendrick’s gin in zijn hand en ook alle ingrediënten voor gin tonics meegenomen. Zelfs ijs! Bonuspunten voor Nick, al was zijn eerste ’live’ indruk minder dan ik me had gehoopt. Gelijk bij binnenkomst voelde ik: dit gaat ’m niet worden, maar hé, ik was tenminste niet alleen.

Gelukkig maakte hij sterke drankjes

Ik liet hem cocktails maken, terwijl ik wat kaarsen aanstak en een passende playlistje zocht. Mariah sloeg ik even over, maar mijn nummertjes vielen alsnog niet echt in de smaak en onze gesprekken konden haast niet stroever verlopen. Elk onderwerp dat ik aansneed werd in no time met een dooddoener afgekapt of onderuit geveegd, omdat mijn feitjes niet klopten. Fact checker Nick was een geleerd man en dat moest ik weten ook! De avond liep voor geen meter met deze betweter. Uit wanhoop haalde ik na twee uur Monopoly uit de kast, maar ook daarmee was het een schrale bedoening. Het was meer mono dan poly… ik had net zo goed tegen mezelf kunnen spelen.

Wanhoopspoging

Ken je dat gevoel dat je alleen maar van kanskaart naar de gevangenis lijkt te gaan, of andersom? Zinloze rondjes. Dat gebeurde bij mij op het bord én in real life. U gaat niet langs start en ontvangt geen… Ik wil gewoon naar bed! Het enige positieve aan de avond was dat Nick sterke gin tonics maakte en ik op een gegeven moment zo aangeschoten was dat ik bijna echt sterretjes zag. Dus was ik er krap half 12 wel klaar mee. Ik shotte mijn halve gin tonic achterover en stond op. Dat het maar snel geen kerst meer was.

In een dronken wanhoopspoging probeerde Nick me bij de deur nog te kussen (die ving kennelijk ook geen signalen meer op), maar ik wist hem te ontwijken en duwde hem vriendelijk doch dwingend de stille, heilige nacht in.

Dat moet ik dit jaar toch even beter regelen.