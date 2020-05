’Ik wil niet altijd met mijn litteken geconfronteerd worden’

De dankbaarheid en trots was groot toen Kamroen Farzan (52) werd schoonverklaard van borstkanker. Toch hield ze aan haar borstamputatie, letterlijk en figuurlijk, een litteken over. Om fysiek en mentaal weer het gevoel te hebben dat haar lichaam ’volledig’ is, bedacht ze de Breastflower: een borstjuweel voor vrouwen die net als zij een mastectomie ondergingen.