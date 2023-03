Praat mee: OM vervolgt Ali B en Jeroen Rietbergen, had jij dat nog verwacht?

Ruim een jaar geleden werden Ali B, Marco Borsato en Jeroen Rietbergen in het programma Boos beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Naar aanleiding hiervan besloot het Openbaar Ministerie in april een strafrechtelijk onderzoek naar de The Voice of Holland-regiseur, -bandleider en -coaches te starten.

Lastig

Vanmiddag werd bekendgemaakt dat Ali B wordt vervolgd voor zedenfeiten met drie meerderjarige vrouwen. Ook Jeroen Rietbergen wordt vervolgd; hij wordt verdacht van één zedenfeit. Het onderzoek naar Marco Borsato loopt nog; er zijn nog geen bewijzen gevonden die de beschuldigingen tegen hem ondersteunen en er is nog geen aangifte tegen hem gedaan die verband houdt met The Voice of Holland.

Meer duidelijkheid over het onderzoek heeft dus een tijd op zich laten wachten. Dat komt mede doordat de zaak vrij ingewikkeld is, maar ook omdat de werkdruk bij de politie en het OM momenteel erg hoog is. Er werd zeer beperkt ondersteund bewijs is gevonden, wat het lastig maakt om een zedenzaak te bewijzen. Ook het gebrek aan getuigen kan een obstakel vormen. Dergelijke hindernissen sluiten een misdrijf echter niet uit.

Onrust

Er heerste het afgelopen jaar veel onrust en onduidelijk rondom het onderzoek; veel mensen gaven aan dat zij het te lang vonden duren. Zo zei The Voice of Holland-coach Anouk afgelopen april in Jinek „Ik vind het langzaam gaan, maar misschien werkt het zo. Ik weet het niet.”

Op social media klonk ook regelmatig het geluid dat de mannen door de negatieve publiciteit al genoeg gestraft waren. Als de rechter daar ook van overtuigd is, kan dit resulteren in strafvermindering bij een mogelijke veroordeling.

