’Mijn ex stopt mijn zoon (18) geld toe, terwijl ik wil dat hij een bijbaan neemt’

„Mijn zoon komt zo’n beetje iedere dag thuis met een tas vol eet- en drinkwaren van de supermarkt”, vertelt Arianne. „Hij gaat ook regelmatig weekendjes weg met vrienden. Het geld dat hij daaraan uitgeeft, is afkomstig van zijn vader, mijn ex-man. Onze zoon woont bij mij, maar is inmiddels zo oud dat hij zelf beslist wanneer hij bij zijn vader slaapt.”

„Ik ben het er niet mee eens dat mijn ex onze zoon continu geld toestopt. Ik zou namelijk willen dat hij op 18-jarige leeftijd leert wat het is om te werken voor je geld. Zo ben ik zelf ook opgevoed: het geld komt je niet zomaar aanwaaien. Voor mijn zoon dus wel. En dat komt hem ook wel goed uit: hij zegt dat hij het te druk heeft met zijn studie om er ook nog een bijbaan naast te hebben. Wat moet ik hier nu mee?”

Handelen uit liefde

„In deze situatie handelen en denken beide ouders ongetwijfeld uit liefde”, ziet Marieke Ringrose, motivatiespecialist voor pubers en ouders. „Ouders willen allebei het beste voor hun kind, maar hun perceptie van ’het beste’ verschilt. Aan deze moeder zou ik aanraden om voor zichzelf uit te zoeken wat voor haar de reden is dat ze denkt zoals ze denkt. Waarom gaat zij ervan uit dat hij nu niet meekrijgt dat je moet werken om zelf geld te verdienen? Waarom denkt ze dat hij dit inzicht niet heeft? En waarom heeft zij het zo moeilijk met deze situatie?”

Niet oordelen

„Als je dat voor jezelf helder in kaart gebracht hebt, kun je heel goed met je zoon in gesprek”, richt Ringrose zich tot Arianne. „Leg hem uit dat je je zorgen maakt, maar waak ervoor dat je daarbij zijn vader niet afvalt. Blijf respectvol over hem praten en stap het gesprek zonder oordeel in. Zo kun je bijvoorbeeld uitleggen dat je nieuwsgierig bent naar de reden van al zijn aankopen en naar zijn motivatie om er geen bijbaan bij te hebben. Hij geeft zelf al aan dat hij druk is met zijn studie, dus het is eigenlijk ook heel begrijpelijk dat hij het geld dankbaar aanneemt van zijn vader.”

Goede voorbeeld

Desondanks kan Arianne best uitleggen dat ze het belangrijk vindt dat haar zoon met geld leert omgaan en dat ze wil dat hij begrijpt dat hij moet werken voor zijn geld, vindt Ringrose. Het is daarbij belangrijk te beseffen dat zijn situatie, of plichtsbesef, absoluut nog niet ’opgegeven’ is. Ringrose: „Dat hij het anders doet dan zijn moeder, betekent niet dat dat direct erg is. Tieners komen nu eenmaal pas in actie als de geldkraan echt dichtgedraaid wordt. En ja, soms moeten ze een keer tegen de lamp lopen voordat ze iets leren. Het beste dat je als moeder kunt doen, is het goede voorbeeld geven. Ga niet mee in de houding van zijn vader en blijf bij je eigen principes. Je kinderen leren van je en nemen gedrag van je over.”

Praat met je ex

Ringrose benadrukt dat Arianne haar ex-man in elk geval niet kan veranderen en dat ook niet moet proberen. „Maar je kunt er natuurlijk wel met hem over in gesprek. Het blijft lastig als ouders na een scheiding een andere opvatting hebben over de opvoeding. Maar je kunt je ex wel uitleggen dat je het moeilijk vindt om te zien wat er gebeurt en dat je graag zou willen dat je zoon leert dat geld niet komt aanwaaien. Het is aan de vader zèlf om grenzen te trekken. Voer ook dit gesprek zonder oordeel. Ook al ben je het er niet mee eens, door te proberen om je ex te begrijpen, kun je er zelf ook beter mee omgaan. En realiseer je ook dat je ex óók het beste wil voor je kind. Misschien probeert hij op deze manier te compenseren voor de scheiding? Probeer in elk geval met elkaar in contact te blijven, dat werkt het beste.”