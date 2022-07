’Hallo, kunnen we even doen alsof mijn (nog) kinderloze leven ook interessant is?’

Ik: „He! Hoe gaat het met je?”

Vriendin X: „Ja, goed hoor, Macy gaat tegenwoordig al op het potje. Plassen gaat bijna altijd goed, maar poepen blijft een probleem. Dat doet ze het liefst in haar luier. Van de week had ze diarree, maar volgens mij voelde ze zich niet ziek.”

Ik: „Ah, gelukkig. Niets zieliger dan zieke kindjes. Op werk ook alles goed?”

Vriendin X: „Wel lekker. Ik heb met het kinderdagverblijf geregeld dat ik Macy een halfuurtje later kan ophalen, dat is een stuk makkelijker. Kan ze meteen eten en in bad als we thuiskomen. Ze gooit tegenwoordig meer op de grond dan ze in haar mond stopt. Heb het even gegoogeld en als het goed is, is het maar een fase.”

Ik: „Nice, en hoe gaat het met je vriend?”

Vriendin X: „Ook goed, we zijn van het weekend met Macy naar de speeltuin geweest. Ze probeerde steeds via de glijbaan naar boven te klimmen. Tja, dat werkt natuurlijk niet als andere kindjes ook willen glijden.”

Ik: Ooh, gezellig. Haha, de glijbaan is dus nog altijd favoriet. Leuk! Ik zal binnenkort weer eens mee gaan. Bij mij op werk gaat het ook wel goed. Heb het best druk met dat nieuwe project waarover ik vertelde, maar het gaat zó tof worden. Afgelopen week heb ik het alleen best moeilijk gehad. Ben wel blij dat je er bent, dan kan ik…”

Vriendin X pakt haar telefoon erbij: „Kijk, Macy had gisteren een tekening gemaakt. Super knap voor haar leeftijd!”

Ik slaak een diepe zucht en kijk een beetje moedeloos naar een foto van een wit a4’tje met daarop groene en rode krassen. Geen idee of dit knap is voor haar leeftijd. Eerlijk gezegd kan het me ook even niet schelen. Ook niet dat ze diarree heeft gehad en ook niet dat ze via de glijbaan naar boven klimt. Ik wilde mijn hart even luchten, maar heb niet het gevoel dat daar ruimte voor is.

Geloof me, ik ben gek op m’n vriendinnen en zo mogelijk nog gekker op hun kinderen. Maar kunnen we het ook nog ergens anders over hebben? Het is bijna knap hoe sommige moeders hun kinderen in vrijwel ieder gesprek weten te fietsen. Ik ben benieuwd naar jou. Je bent namelijk naast moeder ook nog gewoon vrouw en mijn vriendin.

Ik sta altijd vooraan in de rij als er een oppas moet zijn, zing het hardst bij iedere verjaardag, verschoon vrijwillig poepluiers en neem die kleintjes met liefde van ze over als ze zelf even naar de wc moeten of hun handen om wat voor reden dan ook vrij willen hebben. Kunnen we in ruil daarvoor af en toe ook even doen alsof mijn (nog) kinderloze leven ook interessant is en je benieuwd bent naar wat ik te vertellen heb?

Volgens mijn moeder verandert mijn kijk hierop vast wanneer ik zelf kinderen krijg. Ik hoop van niet. Mocht dat wel het geval zijn en ik jullie op een dag overlaad met babyspam - overduidelijk compleet meegezogen in de moederschapsdraaikolk - trek me daar dan alsjeblieft heel snel weer uit. Bij voorbaat dank.