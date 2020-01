Eigen schuld, dikke bult?

Als je geen geld hebt is het voor sommige mensen heel erg verleidelijk om op de pof te kopen. Het wordt je ook wel makkelijk gemaakt door diverse internetbedrijven. De krediet ligt voor het oprapen, zo lijkt het.

Aanpakken

Het aantal mensen dat betalingsachterstanden heeft door dit te doen, is volgens minister Hoekstra (Financiën) ’onacceptabel hoog’. Hij wil webwinkels aanpakken. Is dat een goede zet of zijn mensen zelf verantwoordelijk voor hun manier van betalen?

Schuldhulp

De schulden die consumenten opbouwen door spullen op krediet te kopen, hebben grote maatschappelijke gevolgen. Een huishouden met problematische schulden kost de maatschappij al snel €100.000 per jaar aan schuldhulp. Daar bovenop komen de emotionele gevolgen voor de betrokkenen.

Krediet

Omdat mensen door online bestellen op krediet van de regen in de drup dreigen te komen, wil Hoekstra nu een maatregel treffen. Denk je dat dit terecht is? Of zijn mensen zelf verantwoordelijk voor hun eigen handelen en zouden ze moeten leven naar de stelregel: als je geen geld heb, koop het dan niet! Heb jij je wel eens laten verleiden iets op de pof te kopen? Heb je daar spijt van gekregen. En wat vind je ervan dat het zo makkelijk kan? Moet je mensen meer tegen zichzelf beschermen? Praat mee.

