Marjolein: ’Ik eet niet meer gedachteloos een zak chips leeg’

„Toen ik zag dat Mieke dit jaar de Lekker in je lijf-challenge ging leiden, wist ik zeker dat ik wilde meedoen. Mijn collega raadde Mieke’s boek al een aantal jaar geleden aan. In eerste instantie dacht ik alleen maar: dit is niets voor mij, maar uiteindelijk had ik het boek in twee dagen uit. Ik herkende mezelf zo erg in wat Mieke vertelde. Ik moest gewoon de regie over mijn eetgewoonten terugpakken. Inmiddels heb ik al haar boeken.”

Long Covid

„Met de methode van Mieke ben ik een aantal jaar geleden al 18 kilo afgevallen. Iedere keer viel ik een klein beetje af. Zo snel mogelijk afvallen was ook niet mijn doel. Na anderhalf jaar had ik mijn streefgewicht bereikt. Dit was mij nog nooit gelukt. Het is een hele tijd goed gegaan, maar ik heb net een zware periode achter de rug, en heb daarnaast ook 2 keer corona gehad. Een half jaar geleden is er officieel Long Covid bij mij vastgesteld, mijn gezondheid was extreem achteruitgegaan. Ik ben mijn verbeterde leefstijl hierdoor uit het oog verloren, maar ik wilde dat vlak voor de challenge weer gaan oppakken. Door de regie te nemen, hoop ik mezelf terug te vinden. De oude Marjolein.”

Levensstijl

„De challenge is een duwtje in de rug, maar ik ga er zeker langer mee door dan vier weken. Om je volledige levensstijl te veranderen is een challenge van vier weken niet genoeg. Nu ik weer terug ben en wat sterker in mijn schoenen sta, ben ik er klaar voor om mijn levensstijl te veranderen. Die kilo’s die er weer aanzitten, wil ik dus zeker weer kwijt raken! Ik hou niet van diëten, ik hou niet van restricties, maar Mieke focust op gedrag. Daarom weet ik dat ik het kan! Door de regie te pakken en me bewust te zijn van wat ik in mijn mond stop, maak ik een blijvende verandering in mijn eetpatroon.”

Samen

Ik doe niet in mijn eentje mee aan de challenge. Mijn vriend wil ook fitter worden. Zo hebben we elkaar tot nu toe goed kunnen steunen. Ik vind het motiverend om met andere mensen over mijn doelen te praten. Dat miste ik een beetje in de Facebook-groep. Andere deelnemers waren iets minder actief.

Regie

Het calories in, calories out principe werkt voor mij heel goed. Het past bij mijn tempo. Eet ik de ene dag meer? Dan probeer ik de andere dag te minderen. Ik hou wel bij wat ik eet per dag. Via mijn horloge hou ik bij hoeveel calorieën ik verbrand. Bewegen gaat nu door de fysiotherapie weer de goede kant op. Ook eet ik weer veel groente, fruit, vezels en eiwitten. Dat is gewoon wat werkt. Kies ik toch voor iets ongezonds? Dan is dat een bewuste keuze. Maar ik eet niet meer gedachteloos een zak chips leeg.

Tip

Zit je in een negatieve spiraal? Dan is er geen magisch recept. Ik raad je aan om goed naar jezelf te kijken en op zoek te gaan naar je doel. Wat wil je bereiken? Ik heb de afgelopen tien jaar ook enorm geworsteld met mijn gewicht, maar als je echt wilt, dan lukt het je. Mindset is hierin het allerbelangrijkste. Mijn doel is om aankomende zomer zonder zorgen in bikini of badpak over het strand te lopen. Ik wil trots zijn op hoe ik eruitzie. Maar het gaat er vooral om dat ik trots bent op de stappen die ik zet en dat ik er vol voor ga.

