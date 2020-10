’Mijn uitwonende zoon (18) werkt zich in de nesten’

„Mijn zoon (18) woont sinds een paar maanden op zichzelf en ik voel hem bijna letterlijk uit mijn vingers glippen. Dat vind ik moeilijk, want ik moet hem loslaten en ik weet niet of hij daaraan toe is. Ik weet dat hij zo nu en dan blowt en ik ben over lang niet alle vrienden even enthousiast. Ik ben bang dat hij de verkeerde keuzes maakt. Wat als hij het slechte pad betreedt? Zo’n vaart zal het vast niet lopen, maar toch! Hoe maak ik hem duidelijk dat ik me zorgen maak, zonder het gevoel te geven hem te betuttelen?”

Open gesprek

Moeders zijn snel geneigd tot doemgedachtes, vertelt Marieke Ringrose-Blijleven, motivatiespecialist voor pubers en ouders. „De zorgen die Jolanda heeft, zijn, hoe cru dat ook klinkt, háár deel van het probleem. Haar twijfels komen bij háár vandaan. Dat is natuurlijk heel begrijpelijk, maar het is nu dan ook wel aan háár om hier iets mee te doen. Haar zoon kan er niets aan doen dat zijn moeder zo bezorgd is.”

Jolanda moet daarom open kaart spelen over haar zorgen, stelt Marieke. „In dit soort situaties werkt het twee kanten op. Wanneer je als moeder je zorgen deelt met je zoon en hem geïnteresseerd vraagt naar zijn kant van het verhaal, kan een open gesprek ontstaan. Het is immers onmogelijk om hem voor altijd onder controle te houden, dus het enige wat je kan doen is simpelweg vragen stellen en hem het vertrouwen van eigen verantwoordelijkheid te geven. Op deze manier laat je zien dat je hem serieus neemt.”

Dronken

„Want wanneer je vragen stelt, zet je zijn hersens aan en stel je hem in staat om zijn verantwoordelijkheid te laten zien. Neem nu bijvoorbeeld ’verkeerde’ vrienden: dat label ’verkeerd’ is vaak het eenzijdige oordeel van een ouder. Wie zegt dat ze ’verkeerd’ zijn? Het zijn uiteindelijk tóch mensen met wie jouw kind overeenkomsten heeft, want er is een vriendschap ontstaan. Realiseer je dat, wanneer jij je afkeurend uitspreekt, je indirect een deel van je kind afwijst. Vul het antwoord op vragen waarop je als moeder onmogelijk een antwoord weet, daarom niet zelf in. Vraag het je kind.”

„Daag hem bijvoorbeeld uit om na te denken over dingen als: ’Hoe ga je ermee om als iemand je aanbiedt om voor 1000 euro een scooter te stelen?’ of ’Hoeveel drink je voordat je dronken bent?’. Soms zal je misschien schrikken en je over dingen moeten heenzetten, maar dikwijls zal je je ook verbazen over de wijsheid van je kind. Hij denkt wel degelijk na over dit soort zaken en heeft bovendien, (on)bewust, veel meegekregen van jou als voorbeeld. Vergis je daarin niet.”

In contact

„Maar dat betekent niet dat een ouder alles maar moet goedkeuren. Natuurlijk mag je je uitspreken wanneer je je zorgen maakt, of het ergens mee oneens bent. Als je maar in contact blijft. Leg je angsten voor aan je kind en geef hem de gelegenheid deze te weerleggen. Geheid dat je in veel gevallen een antwoord krijgt als: ’Oh maar mam, dat heb ik al zo opgelost, hoor!’.”

„Blijf je dus uitspreken en waak ervoor dat je niet alleen afkeurt en straft. Want áls hij een keer te stoned is om nog naar huis te komen, wil je toch dat hij jou durft te bellen voor hulp? Hoe je het ook wendt of keert, jij bent en blijft voor hem een veilige thuisbasis. Door open te blijven en niet autoritair te zijn, geef je hem het gevoel dat hij altijd op jou, op jullie als ouders, kan bouwen.”