Deze gouden wastips van Kim kende je nog niet!

„Dat kennen we allemaal wel. Een alpaca wollen truitje dat per ongeluk tussen de was van het beddengoed of de handdoeken is beland. En vervolgens op 60 of 90 graden wordt gewassen.

Je mag nog van geluk spreken als de baby van je buren het kleinood daarna nog past. En wat kun je jezelf dan voor het hoofd slaan! Toch is het iets wat iedereen weleens overkomt. Zelfs als je, zoals sommige van mijn vriendinnen, met aparte wasmanden werkt.

Polstok

Ik ben echt jaloers op dit soort ‘waskoninginnen’, die alle was in huis altijd helemaal onder controle hebben. Bij ons in huize Q is dat namelijk niet het geval. Ieder doet zijn eigen was en de kleding in mijn wasmand was ik nog voordat die overstroomt. Maar de mannen laten het iets langer overstromen en nemen vervolgens op een goed moment, als ze niks meer hebben om aan te trekken, een paar vuilniszakken en deponeren die dan in de bijkeuken/het washok.

’Morgen ga ik wassen’, hoor ik dan en dat klinkt altijd hoopvol. Een paar weken later moet ik constateren dat het aantal vuilniszakken en wasmanden de doorgang van het washok belemmert en dat ik zelfs niet eens meer bij de wasmachine/droger kan komen zonder polstok te springen.

Mini-wasserette

Gelukkig is er dan Tineke, van Wassen en Zo, bij ons in het dorp. Tineke is mijn redster in nood en ik gun eigenlijk iedereen wel een Tineke. Bij toeval stuitte ik op haar en haar mini-wasserette aan huis via een vriendin. Wij zijn niet van ’elke week de was bij haar brengen’, maar als we aan de noodbel trekken, is ze wel direct paraat!

Zo ook vlak voor de vakantie. Gelaten deponeert ze de zes vuilniszakken was in haar auto en de volgende ochtend krijg ik een appje dat de was alweer klaar is. Keurig in doorzichtig verpakt folie en op naam krijgen we alles weer terug, zodat het direct in de kast kan. Hoewel ook dat laatste nog wel een ding is: de mannen graaien ook graag een paar dagen uit de plastic verpakking.

Wasparfums

Intussen ben ik getipt door een vriendin die redelijk TikTok-verslaafd is. De Rotterdamse.poetsqueen deelt ook allerlei fijne wastips waar je wat aan hebt. En dan ook nog eens in onvervalst Rotterdams; ik krijg bijna heimwee naar mijn studietijd…

Wastips zijn er volop en die zijn best handig, dus ik deel ze graag met jullie. Gebruik bijvoorbeeld ook een scheutje wasverzachter in de wastrommel zelf: de was wordt dan extra zacht. En in de droger zijn de geurdoekjes een absolute aanrader, de was geurt zo nog dagenlang frisser dan fris.

Uniek zijn ook de nieuwe ‘wasparfums’ die bijna naar echt parfum neigen. Mijn favoriet is van BDK en dan met name de roos-editie. Het kost wel zo’n 30 euro per kleine flacon, maar je hoeft er gelukkig maar heel weinig van te gebruiken en je kunt je daarmee wel onderscheiden. Al meerdere keren heb ik opmerkingen gekregen over de heerlijke geur hiervan (tip: wel verstoppen voor de mannen in huis, want die zijn er te scheutig mee).

Tennisballen

Week een wollen trui of een zijden blouse in koud water in een teiltje met wat woolite. Even naspoelen en alles is opgefrist, zo slijt de kleding een stuk minder snel. En niet meer witte items worden weer wit met een whitener (mijn favoriet is Ace uit Italië), een klein scheutje bij het bakje waar het wasmiddel in zit en de spullen zijn weer spierwit.

Dat geldt trouwens ook voor de gympen die niet meer fris ruiken of vaal ogen. Gooi ze in een oude kussensloop en wassen maar! Een oude truc maar nog steeds werkzaam is het gebruik van tennisballen voor het drogen van donsjassen. Voeg er een paar toe, want dankzij het ‘kloppen’ van de tennisballen wordt het dons steeds weer opgeschud.

Wat ik ook wel eens doe als kleding niet echt vies is: opfrissen met kledingspray en dan uithangen. Ruikt heerlijk fris, zelfs na een avondje barbecueën of na een feestje waar veel gerookt werd.

OPROEP!

Heb je ook een prangende modevraag waarop je dolgraag een antwoord zou willen weten? Bijvoorbeeld hoe je voor bepaalde kleuren kiest, waar je met maat 42 schoen als vrouw terecht kunt of welke materialen superstretch zijn… Stuur dan een mail naar k.querfurth@telegraaf.nl en wie weet komt jouw vraag aan bod in de volgende Kims Kwestie.