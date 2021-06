Klaag jij al over de warmte?

Gisteren vroegen we lezeressen op VROUW-Instagram of zij blij zijn met de warmte. Sommigen zeiden het liefst altijd zomerse temperaturen te willen, maar iets meer dan de helft van de stemmers geeft aan te klagen over de warmte.

De temperatuur kan in sommige huizen dan ook hoog oplopen. En als je dan, zonder airco, de hele dag thuis moet werken, kan de hitte je wel eens naar het hoofd stijgen.

Nog geen hittegolf

Het is warm, maar het is nog geen officiële hittegolf. Dat is het pas als het (in de Bilt) vijf dagen achter elkaar 25 graden of warmer is. Daarbij moet het drie dagen tropisch warm zijn, wat warmer dan 30 graden betekent. En dat is nog niet het geval. Afgelopen nacht was het wel een tropennacht. Op verschillende plekken bleef het meer dan 20 graden, aldus De Telegraaf.

Slecht voorjaar

Aan de andere kant heeft Nederland lang moeten wachten op zonnestralen. Het voorjaar was koud en regenachtig en veel lange zwoele zomeravonden hebben we nog niet gehad. Het is in Nederland überhaupt geen echte lange periode warm. Is het dan terecht om nu al te klagen over de hitte?

Op Twitter uiten verschillende mensen zowel hun liefde als frustraties over de warmte. Bij welk team hoor jij?

