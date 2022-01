Ingrid (56): ’Soms denk ik: was ik maar lelijker’

Voel jij je zo jong/oud als dat je bent?

„Nee, ik voel mij zeker wel tien jaar jonger dan ik ben. Dat komt doordat mijn collega’s en dochter een stuk jonger zijn en daar ga ik veel mee om. Op het werk heb ik de vrijdagmiddagborrel geïntroduceerd en met mijn dochter van 26 jaar dans ik regelmatig zingend door de kamer. Ik houd ervan om gek te doen en heb veel humor. Lachen houdt me jong.”

Heb je een beautygeheim?

„Als ik opsta was ik mijn gezicht meteen met koud water. Daar word ik wakker van, maar het helpt ook voor een betere doorbloeding en mijn gezicht voelt zachter aan. Tijdens het douchen ga ik ook continu van warm naar ijskoud water en weer terug. Dit doe ik al sinds mijn veertiende.

Ik houd niet van een verbouwd gezicht, maar doe wel eens een behandeling met Profhilo. Dat is geen filler, maar puur hyaluronzuur dat het lichaamseigen elastine en collageen activeert. Het vult de huid niet op, maar activeert het dus alleen. Ik heb dit alleen in mijn gezicht laten spuiten. Het zorgt voor een stevigere huid.”

Schatten mensen jou op de juiste leeftijd?

„Nee, vaak ook jonger. Aan mijn dochter vragen ze wel eens of ik haar zus ben. Dat vind ik een groot compliment. Mijn uiterlijk is ook erg belangrijk voor mij. Ik zorg altijd dat ik er goed uitzie. Elke ochtend doe ik make-up op en trek ik leuke kleding aan, ook als ik de hele dag niks op de planning heb staan.

Ik zou nooit in mijn badjas het vuilnis buiten zetten. Als ik er goed uitzie, voel ik mij ook goed. Ik vind het ook belangrijk dat mijn haar lang is. Dan zie je er toch jonger uit dan vrouwen met een kort pittig kapsel of grijze haren. Zelf ben ik ook nog helemaal niet grijs. Hier en daar heb ik wel een grijs haartje, maar dat zie je niet.”

Wat vind je het mooiste aan jezelf?

„Mijn ogen. Ik vind de kleur mooi.”

Wat vind je minder mooi?

„Dat mijn hals nu rimpelig wordt. Dat vind ik niet leuk. Als ik iets aan mezelf zou laten doen, dan is het mijn hals. Dat mijn gezicht wat rimpels krijgt, vind ik niet erg. Fotografen bij fotoshoots zeggen ook: ’Vrouwen die helemaal volgespoten zijn, boeken we niet eens.’ Rimpels geven karakter aan een gezicht.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Op werkgebied wel. Ik ben nog wel aan het wachten tot mijn droomvent een keer voorbijkomt. Ik heb wel eens een date, maar daar is nog geen relatie uitgekomen. Soms denk ik: was ik maar lelijker. Dan was ik nu misschien wel dertig jaar getrouwd geweest. Mannen geven mij vaak complimenten over hoe ik eruitzie en ze lopen graag naast mij, maar ze kijken vaak niet verder dan mijn uiterlijk.

Dat vind ik jammer, ik zou willen dat ze dat wel deden en mij echt leren kennen. Ook denk ik dat mannen liever een minder knappe vrouw willen, die hebben ze meer voor zichzelf. Ik vind mezelf niet een heel knappe vrouw, gewoon normaal en verzorgd. Maar mannen denken daar toch anders over. Gelukkig heb ik altijd mijn vriendinnen nog. Ik deel alles met ze en zou niet zonder ze kunnen.”

Heb je een levensles?

„Blijf jezelf. In het verleden heb ik mij vaak aan anderen aangepast en mezelf weggecijferd. Dat doe ik niet meer. Mannen vinden een vrouw die stevig in haar schoenen staat ook leuker dan een vrouw die alleen maar ja en amen zegt. Daarnaast ben ik altijd positief, ook al heb ik veel in mijn leven meegemaakt.

Op mijn vijfentwintigste zijn mijn ouders verongelukt bij een auto-ongeluk. Ik moest toen alles voor mezelf en mijn broertje van twintig regelen. Ook heb ik artrose, waardoor ik op mijn 43e en op mijn 46e nieuwe heupen heb gekregen. Die gaan nu de rest van mijn leven mee, dus daar ben ik heel blij mee en dankbaar voor. Wat er ook gebeurt, ik sta altijd weer op. Ik wil alles uit het leven halen, het kan zo voorbij zijn.”

Wil jij ook in deze rubriek? Wij zoeken nog leuke, vrouwelijke dertigplussers. Reageer vooral ook als je 50, 60 of ouder bent. Mits je maar lekker in je vel zit! Stuur een mailtje met je naam, telefoonnummer, motivatie én twee actuele foto’s (portret en totaal) naar a.de.groot@telegraaf.nl.