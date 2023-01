’Mijn dochters vriendin pronkt op een nare manier met haar rijkdom’

„De beste vriendin van mijn 16-jarige dochter heeft hele rijke ouders en hiermee confronteert ze mijn dochter op een onaangename manier”, zegt Karin. „Ze benadrukt op een vervelende manier dat ze een eigen scooter heeft, alleen maar merkkleding draagt, altijd de nieuwste telefoon heeft en elke schoolvakantie op vakantie naar het buitenland gaat.”

„Ik heb daar het geld niet voor, maar mijn dochter blijft me maar vragen waarom de verschillen tussen haar en haar vriendin zo groot zijn. Immers, exact dezelfde vraag krijgt ze op een treiterige manier van haar vriendin. Ik snap niet waarom ze vriendinnen blijft met dit meisje, maar dat is natuurlijk niet aan mij. Hoe ga ik hiermee om?”

Waarom zo belangrijk

Het valt pubercoach Meta Herman de Groot op dat de vriendin van Karins dochter het blijkbaar heel belangrijk vindt om haar rijkdom te benadrukken. „Vraag eens aan je dochter of zij weleens heeft gevraagd waarom deze vriendin dat zo belangrijk vindt. Of je iemand aardig of leuk vindt, heeft namelijk niets te maken met een eigen scooter, merkkleding, nieuwste telefoons of vakanties. Datzelfde geldt voor de liefde die je krijgt van je ouders. Ook dat heeft weinig met rijkdom of materiële zaken te maken.”

Gebrek

„Dat de ouders van haar vriendin dus meer geld hebben, betekent niet dat het daar ook beter, fijner of liefdevoller is. Dat kun je je dochter ook uitleggen”, vervolgt Herman de Groot. „Misschien ontbreekt het de vriendin wel aan iets anders en worden materiële zaken gebruikt om een gebrek te compenseren, zoals een gebrek aan beschikbaarheid en betrokkenheid van de ouders. Wie weet voelt dit meisje zich niet gezien door haar ouders en uit dit door haar rijkdom zo groot te maken richting jouw dochter.”

Ongelijkheid

„Dat dit meisje op een vervelende manier moet benadrukken dat ze alles heeft wat haar hartje begeert, vertelt vaak veel over wat er juist ontbreekt. Jouw dochter zal moeten leren dat er nu eenmaal ongelijkheid bestaat op vele niveaus. En dat wanneer zij iets niet heeft of kan, of dat haar ouders iets niet kunnen betalen, dat zij dan niet minder is of er niet bij hoort. Wat je hebt, zegt niets over wie je bent.”

