Bastiaan: ’We denken de hele dag aan domme geile dingen, maar we doen ze niet’

Onze hormonen bepalen alles, naar het schijnt. Dit geldt zeker voor mannen. Wij zijn slachtoffer van alles wat binnen ons beweegt en ons voortdrijft. De oude André Hazes (van wie ik een groot fan ben) bezong dat al in veel van zijn liedjes. Hij is een speelbal van zijn impulsen. Zo zong hij in Wat is dan liefde ’vergeven hoort ook bij de liefde’ en ’ik ben weer blijven hangen in de kroeg’ in Zij gelooft in mij. Zo was hij nu eenmaal. Maar ja, ik ben o zo verstandig (blèèèh), dus ben ik continu in gevecht met die vuurbal van gevoelens en driften. Anders wordt het maar een bende. Maar man-o-man, het maakt ’t leven wel saai.

Foei!

Als ik al mijn hormonen hun gang liet gaan, gebeurde er tenminste wat. Ik zou veel te hard rijden, bomen omzagen, oude vetes vereffenen met een stevige stomp voor iemand z’n kop, bier drinken, veel vlees eten, uitbuiken en dan seks hebben met een willekeurig iemand, als ik daar zin in had. Maar ja, dat mag allemaal niet meer, hè. Hard rijden is asociaal, open haarden zijn vervuilend, vlees eten is zielig en vreemdgaan misselijkmakend, foei!

Eten, slapen en seks

Volgens een Amerikaans onderzoek denkt een man drie keer vaker aan primaire dingen als eten, slapen en seks dan een vrouw. Misschien omdat mannen niks beters te doen hebben, ik weet het niet. Maar wat verdienen al die mannen dan eigenlijk een enorme pluim. We denken de hele dag aan domme geile dingen, maar we doen ze niet. Vrouwen doen dat ook niet, maar die willen dat schijnbaar ook niet, of vergis ik me hierin? Hebben vrouwen misschien geleerd om meer te zorgen voor anderen, waardoor ze zichzelf geen tijd gunnen om schaamteloos vrijuit te voelen en te denken aan eten, slapen en seks? Ik wil niet compleet uit de school klappen, maar ik kan in ieder geval wel zeggen dat mijn vrouw meer aan slapen denkt dan ik. Waarop ik als man dan weer denk: nou ja, dan zijn we in ieder geval alvast in de slaapkamer.

Ratio

Mijn vrouw is het toonbeeld van ratio, verstand en evenwicht. Meestal. Daarom is het ook zo grappig als ze eens in de maand een paar dagen wat minder rationeel is. Dan luistert ze niet naar al mijn ’interessante’ verhalen, doet ze helemaal waar ze zelf zin in heeft en mompelt „Ik ben ff bezig” als ze op haar telefoon een leuk filmpje bekijkt, schande! Eigenlijk is zij die paar dagen van de maand, dankzij de hormonen die dan de boventoon voeren, precies zoals ik bijna de rest van het jaar ben.

Oergedachten

Hormonen… ze maken alles kleurrijker. Zonder hormonen is het leven net één lange, grijze wintermaand. Dus koester al die gedachten, fantasieën en impulsen. Ik houd me in, speel met sommige gedachten en ga af en toe een ochtend flink sporten om al te primaire oergedachten uit mijn kop te zweten. Zeker nu de natuur weer opbloeit en die vreselijke donkere maanden voorbij zijn. De lente komt eraan, alles bruist, gonst en knispert. Het positieve van hormonen is als de lente, een bron van liefde, nieuw leven en avontuur. Al is het maar in je hoofd. Geniet ervan!