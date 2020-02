Weekhoroscoop week 7

Ram

Liefde: Je partner denkt met je mee en is ook werkelijk behulpzaam. Je bent enorm blij met hoe de dingen momenteel gaan tussen jullie.

Financiën: Het gaat beter met je financiën. Hoewel je er goed aan doet om in een bepaald project te investeren is het wel belangrijk om deze uitgaven te doseren. Planning is the key!

Werk: Maak je niet druk om wat anderen eventueel van je zouden kunnen vinden. Het is vooral je eigen onzekerheid over dingen die in het verleden zijn gebeurd, die je nu projecteert op het heden.

Persoonlijk: Dit is een goede week om weer eens met je vriendinnen af te spreken, jullie hebben elkaar weer behoorlijk wat te vertellen!

Stier

Liefde: Op liefdesgebied is het even rustig maar dit vindt je helemaal niet zo erg. Je hebt je handen vol aan andere dingen en zelf kun je ook wel weer even een adempauze gebruiken. Geen probleem dus om even helemaal voor jezelf te kiezen.

Financiën: Iets of iemand in je omgeving inspireert je tot het bijstellen van je financiën en het op orde brengen van je administratie.

Werk: Dit is een goed moment om nieuwe plannen uit te werken of een nieuw project te beginnen en hier je eigen draai aan te geven. Een beetje creativiteit is het halve werk!

Persoonlijk: Je voelt je een stuk fitter en zit beter in je vel waardoor je zowel fysiek als mentaal meer aankunt. Maak hier gebruik van bij het behalen van je doelstellingen.

Tweelingen

Liefde: Waar je partner nu extra behoefte heeft aan aandacht, heb jij juist een beetje ruimte nodig en de appjes die hij of zij je stuurt komen helaas ook niet altijd gelegen. Als je dit op een positieve manier kenbaar maakt zal je partner het gewoon begrijpen.

Financiën: Hoewel je weet dat het niet onverstandig zou zijn om een andere financiële weg in te slaan, heb je toch nog je twijfels over welke verandering dit dan zou moeten zijn.

Werk: Een volgende stap in je carrière dient zich aan. Hiervoor zul je zelf echter ook wat actie moeten ondernemen. Wees hierbij niet bang om de eerste stap te zetten of iemand om hulp te vragen.

Persoonlijk: Hoogste tijd om in huis weer eens orde op zaken te stellen. Wanneer heb je je bed voor het laatst verschoond? En wanneer voor het laatst je keukenkastjes schoongemaakt?

Kreeft

Liefde: Je voelt je begrepen en gesteund door je geliefde en kunt bij hem of haar helemaal jezelf zijn met je malle fratsen en rare grillen en al. Je partner moet dan ook weer hartelijk om je lachen deze week.

Financiën: Een flinke tegenvaller blijkt makkelijker te behappen dan je denkt. Wellicht is een (terug) betaling in termijnen mogelijk of kun je deze uitgave op een andere manier opvangen.

Werk: De kans dat je te laat op je werk komt is niet gering. Kom op, Kreeft, tien minuten langer snoozen weegt niet op tegen de stress die dit teweeg brengt als je je daarna als een gek moet lopen haasten.

Persoonlijk: Je gedachten gaan nu vrij gemakkelijk met je op de loop. Gelukkig heb je zelf de keuze om deze de goede kant op te sturen. Negatieve gedachten maken je onnodig van streek.

Leeuw

Liefde: Het is een fijne week om lekker op je gemak boodschappen te doen en een heerlijk menu samen te stellen. Gezellig om samen in alle rust te dineren en even bij te praten na alle hectiek van de dag.

Financiën: Iemand in je naaste omgeving heeft een beetje hulp nodig en jij als gulle Leeuw geeft hem of haar dit met liefde. Je gelooft nog steeds in ‘wie goed doet, goed ontmoet’.

Werk: Eén van de dingen die maken dat je deze week met plezier naar je werk gaat is de gemoedelijke werksfeer. Iedereen is vrolijk en gaat leuk met elkaar om. Heerlijk even geen gezeur!

Persoonlijk: Als je nog niet gestopt was met slechte gewoonten of het handhaven van een verkeerd eetpatroon is dit het uitgelezen moment om dit alsnog te doen. Het zal je nu minder moeite kosten deze dingen te laten.

Maagd

Liefde: Irritaties kunnen zo hoog oplopen dat je het even helemaal gehad hebt met je partner. Of het ook daadwerkelijk tot een breuk leidt hangt af van de diepere gevoelens die je nog voor hem of haar hebt.

Financiën: De financiën zien er goed uit. Er komt niet zo zeer meer geld binnen, maar je weet er wel beter mee om te gaan. Bekijk of een reparatie die grote kosten met zich meebrengt misschien uitgesteld kan worden.

Werk: Op je werk ben je snel geïrriteerd. Vraag je eens af of dit daadwerkelijk komt door wat zich op de werkvloer afspeelt of iets daarbuiten wat je projecteert op je collega’s of cliënten.

Persoonlijk: Als je je al een poosje niet helemaal fit voelde, komt hier nu verandering in. Je slaapt beter en bepaalde lichamelijke ongemakken nemen af.

Weegschaal

Liefde: Er is storm op komst. Of deze zich beperkt tot wat deining in een glas water of uitmondt in een orkaan heb je vooral zelf in de hand. Hoewel je geliefde niet zit te wachten op ruzie, heb jij momenteel wat moeite met het vinden van de rem.

Financiën: Een groot sociaal netwerk brengt ook veel uitgaven met zich mee, zo ook deze week. Een feestje of etentje gaat je meer kosten dan je aanvankelijk dacht. En het is ook al niet aftrekbaar.

Werk: Het werk loopt gesmeerd. Dit is vooral te danken aan de goede samenwerking onderling. Aan het teamwork mankeert niets deze week!

Persoonlijk: Hoewel het nemen van beslissingen je soms lastig afgaat, is het deze week toch echt nodig om een knoop door te hakken. Vooral mentaal zal je dit veel rust geven.

Schorpioen

Liefde: Geven en nemen dreigen wat uit balans te raken. Je geliefde vindt het momenteel iets te vanzelfsprekend dat jij meer water bij de wijn doet dan hij of zij. Kies ook gerust (weer) eens helemaal voor jezelf.

Financiën: Als je nog wat nieuwe items nodig had is dit een goed moment om even de stad in te gaan of het internet af te struinen. Leuke aanbiedingen en genoeg saldo; een fijne combinatie!

Werk: Een verandering in je werk is op handen. De mogelijkheden zijn er, maar… ben je er ook echt klaar voor? Als het antwoord ja is: ga ervoor!

Persoonlijk: Hoewel je het goed bedoelt voelt iemand binnen je vriendenkring zich toch wat onbegrepen door je. Misschien diegene gelijk en onderschat je zijn of haar probleem?

Boogschutter

Liefde: Je bent reuze enthousiast over een vakantie, een nieuwe aankoop of iets anders dat veel geld of tijd kost. Je partner is het er niet helemaal mee eens en doet zijn of haar uiterste best om je in toom te houden.

Financiën: Iemand probeert je een loer te draaien of wil het onderste uit de kan. Vergeet niet wat je waard bent, als men het elders beter kan krijgen voor minder, moet hij het daar maar kopen.

Werk: Je kunt het voorlopig nog niet rustig aan doen, maar zo erg vind je dit niet. Je bent graag in beweging en je houdt van je werk. Zo gaat de tijd tenminste lekker snel!

Persoonlijk: Hoewel je al een poosje rond loopt met twijfels is dit niet het juiste moment om de knoop ook daadwerkelijk door te hakken. Laat de dingen gerust nog even rijpen.

Steenbok

Liefde: Je zelfvertrouwen krijgt een flinke bost wanneer iemand je jonger schat dan je bent of duidelijk interesse in je toont. Niet dat je er direct iets mee wilt doen, maar het voelt in elk geval goed!

Financiën: Je maakt je te veel zorgen om dingen die absoluut het tobben niet waard zijn. Je doet het allemaal prima, ook financieel!

Werk: Niemand is onmisbaar, hoe vervelend dit ook klinkt. Echt, als je morgen op wereldreis zou gaan, wordt het gewoon opgelost. Denk wat meer aan je eigen rust en welzijn, het is maar werk. Belangrijk, natuurlijk, maar je gezondheid gaat voor alles.

Persoonlijk: Probeer het verleden wat eer los te laten. Bepaalde onzekerheden zijn nog steeds het gevolg van ervaringen van lang geleden. Zo zonde om deze nog langer het heden én de toekomst te laten beïnvloeden.

Waterman

Liefde: Tussen jou en je geliefde loopt het gesmeerd. Jullie kunnen fijn met elkaar praten en er is sprake van wederzijds begrip, vertrouwen en respect. Wat wil je nog meer…

Financiën: Je staat voor de keuze. Of een flink bedrag sparen of toch die ene grote aankoop doen waar je je stiekem al zo lang op zit te verheugen. Zolang je het niet zeker weet; niet doen.

Werk: Je collega’s vragen zich af of je misschien chagrijnig bent of problemen hebt. Je bent stiller dan anders en minder in voor geintjes dan normaliter het geval is. Gelukkig is er niets aan de hand, je bent gewoon even in gedachten.

Persoonlijk: Neem wat tijd voor jezelf om alles even op een rijtje te krijgen. Er gebeurt van alles en eigenlijk ben je het overzicht een beetje kwijt. Pak de dingen stap voor stap aan en vink af wat gedaan is; dit creëert rust.

Vissen

Liefde: Probeer je iets open te stellen naar je geliefde. Waarom vind je het zo lastig om het je partner te vertellen als je ergens last van hebt? Of dit nu fysiek, mentaal of emotioneel is, er even over praten lucht echt op. Even maar!

Financiën: Een gokje kan een leuk prijsje opleveren. Niet dat je nu direct kunt gaan rentenieren, maar het brengt in elk geval wel een glimlach bij je teweeg.

Werk: Mensen die langs je lopen, tegen je praten of met elkaar; je kunt het echt even niet handelen. Als de omgeving zich niet aan jou past, zul jij je aan de omgeving moeten aanpassen. Oordopjes kunnen helpen!

Persoonlijk: Alcohol komt hard bij je binnen deze week. Probeer je plezier ergens anders uit te halen. Een heerlijke voetmassage of een heerlijke wandeling in de buitenlucht. Vriendinnenuitjes zijn nu even niet aan jou besteed, je kunt je prima zelf vermaken.