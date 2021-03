’Waarom worden mensen boos als ik zeg: stem op een vrouw’

„Als klein meisje zag ik weinig vrouwelijke politici op televisie. Zet je nu een talkshow aan, schuift er ook negen van de tien keer een mannelijke fractieleider aan tafel. Altijd dezelfde types, nul diversiteit.

We hebben nu wel meer vrouwelijke lijsttrekkers zoals Sigrid Kaag en Lilianne Ploumen, maar van de 150 Tweede Kamerleden zijn er maar 47 vrouw. Dat zou 50% moeten zijn.

Beslissende functies

Het is wrang dat een mannelijke meerderheid alle beslissingen neemt. Want zo houd je ongelijkheid in stand: salarissen van mannen liggen nog altijd gemiddeld hoger dan die van vrouwen, en de kinderopvang is slecht geregeld. Dat moet anders.

Vrouwelijke rolmodellen zorgen er ook voor dat meer meisjes opgroeien met politieke ambitie. Daarom zeg ik: stem meer vrouwen de politiek in.

Niet automatisch op de eerste vrouw van de lijst, zij haalt het vaak wel. Stem juist op een vrouw die wat lager staat, die het misschien zonder jouw stem niet haalt.

Populair

Dat hardop zeggen, is niet altijd populair. Sommigen noemen het seksisme, anderen lachen me uit, weer anderen worden boos.

Dat laatste snap ik niet zo goed. Je hoeft niet op een vrouw te stemmen, ik dwing je nergens toe. Ik ga niet met je mee het stemhokje in, sta niet met een stok te zwaaien.

De individuele haatberichten op social media kan ik wel aan, maar soms komen ze met honderden tegelijk. En steeds vaker gaan mensen een grens over: proberen ze mijn adres te vinden of me te hacken op Twitter of Instagram.

Gelijkheid

Waarom? Als de criticasters zouden luisteren, zouden ze horen dat ik sta voor gelijkheid. vrouwen en iedereen, uit alle lagen van de bevolking. Zodat het hele land wordt gehoord.”