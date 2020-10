Daghoroscoop 27 oktober

VANDAAG JARIG

Een liefdesrelatie kan worden getest – liefde zal überhaupt een precair onderwerp zijn. Soms opwindend maar instabiel. Streef naar een veilig liefdeleven en voorkom stressvolle situaties en gebeurtenissen. Hebt u de leeftijd om kinderen te baren dan bent u de komende 2 jaar vruchtbaar.

RAM

U kunt niet altijd iedereen te vriend houden, dus kies maar gewoon voor uzelf. Laat u niet dwingen iets te doen waar u geen zin in hebt of wat boven uw begroting gaat. Een geschikte dag om een lening aan te vragen; niet om te shoppen.

STIER

De ochtend is geschikt voor een stafvergadering en voor een karwei dat nauwe samenwerking vereist. Gesprekken verlopen vlot als iedereen zich aan de agenda houdt. Toon u niet te zelfvoldaan. Uw denken kan getroebleerd zijn door vooringenomenheid.

TWEELINGEN

Gebruik de ochtenduren voor uw werk; later vandaag kan een partnerschap onder druk komen te staan. Laat niet over u lopen en tracht gezamenlijke draagvlakken te vinden om de relatie te herstellen.

KREEFT

Aan het begin van deze werkweek komen originele gedachten makkelijk over uw lippen. Iemand zal bereid zijn routinewerkzaamheden van u over te nemen. Meerderen kunnen echter minder bereidwillig zijn en zelfs lastig. Beheers u.

LEEUW

Probeer uw toekomst veilig te stellen als uw onderhandelingspositie sterk blijkt. Er kan een leuke nieuweling(e) zijn/haar intrede doen na afloop van een of ander evenement. Zzp’ers zullen ervaren dat tevreden klanten blijven terugkomen.

MAAGD

Op liefdesgebied kunt u zich in de zevende hemel wanen. Tijdens een familiegebeuren kan iemand intimiteiten onthullen die u liever geheim had gehouden of liever niet had geweten. Houd rekening met wijzigingen in uw werkschema.

WEEGSCHAAL

Een uitkering of vertraagde honorering van werkzaamheden kan uw verwachtingen overtreffen. Geef het niet meteen uit. Maak uzelf vertrouwd met een nieuw computerprogramma; put plezier uit elke vorm studie.

SCHORPIOEN

Om een leidinggevende positie te veroveren of te behouden moet u uw intuïtie ontwikkelen en leren ernaar te luisteren. Blijf waardig en kalm als op de werkvloer een machtsstrijd ontstaat. Stel u gereserveerd op en wacht af.

BOOGSCHUTTER

Maak lopende zaken af voor u met nieuwe begint. Laat tijd niet door uw vingers glippen want dan komt u vanmiddag tijd tekort. Inkomsten kunnen onverwacht toenemen. Zet voor het spreekwoordelijke “later” wat geld opzij.

STEENBOK

U zult opstandig reageren als u het gevoel hebt door iemand te worden geblokkeerd. Koop iets leuks voor uzelf en kalmeer. Verkopers onder u en zij die in een onderhandelingspositie zitten kunnen tot lucratieve deals komen.

WATERMAN

Als u op commissiebasis werkt, kan het een lucratieve dag worden. Een contract waarover al geruime tijd wordt gesteggeld kan nu worden bezegeld. Noteer waar uw geld blijft; u krijgt spijt als uw inkomen opgaat aan onzin.

VISSEN

Als u wakker bent geworden met het gevoel dat de hele wereld voor u open ligt, dan zal dat gevoel in de loop van de dag helaas verdwijnen. Toch kunt u dicht bij de realisatie van een droom zitten. Probeer een talent verder te ontwikkelen.