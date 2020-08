Nicolette: Mijn drie kinderen zijn echt de zin van mijn leven

Ben je een trotse moeder?

„Heel erg trots. Wanneer ik me intens gelukkig voel, is het altijd door iets kleins of simpels wat zij doen. Bijvoorbeeld wanneer Ana op zondagochtend in haar bikini onder de poep uit het kippenhok komt, blij omdat ze een ei heeft gevonden. Zo heerlijk onbevangen en puur! Ik denk dat ze later kunstenares wordt. Haar tweelingbroertje Jesse lijkt erg op mij, qua uiterlijk en gevoeligheid. En Isabella, de oudste, is weer heel slim. Als ze tv kijkt, wil ze alleen het Jeugdjournaal zien. Ze is al heel ontwikkeld voor haar leeftijd. Mijn kinderen zijn echt de zin van mijn leven.”

Jij voedt je kinderen genderneutraal op...

„In alle fotoalbums loopt hij net als zijn zussen in een jurk. Ik hoop maar dat hij dat niet vervelend vindt als hij dat later terugziet.”

Zeg je dat omdat je zoon werd gepest omdat hij op ballet zit?

„Ja, ik vond dat heel heftig. Ik was op de balletschool, zegt er nota bene een moeder: ’Maar ballet is niet voor jongetjes, hè.’ Sta ik daar met mijn zoon, die net een zwarte tutu heeft gekregen omdat hij daar superblij mee is. Ik vond dat heel intens. Inmiddels is hij gestopt en zit hij op voetbal. Je ziet dus al dat de maatschappij hem een ’mannenrol’ oplegt. En dat lukt dus.”

„Hij zegt nu ook dingen als: ’Dat is voor meisjes.’ Wat ik met Joost probeer, is om ze een basis te geven waarin ze zoveel liefde krijgen, dat ze zich vrij voelen om zich te ontwikkelen tot wie ze zijn. Dus ik hoop maar dat ze er dan ook schijt aan hebben hoe dat door de maatschappij wordt opgenomen. Zelf probeer ik het goede voorbeeld te geven. Maar je ziet nu al wat er gebeurt - heel jammer.”

Ben je een laat-maar-waaien-moeder, corrigeer-moeder of altijd-bang-dat-er-iets-gebeurt-moeder?

„Van alles een beetje, denk ik. Bij mij mag alles, kan alles en wordt alles besproken, in plaats van er hard tegenin te gaan. Waardoor ze soms ook wel een loopje met me nemen.”

Je hebt moeite met grenzen aangeven?

„Grenzen aangeven zou ik misschien meer moeten doen. Ik denk wel dat kinderen het heel fijn vinden om kaders te hebben. Een kind kan de wereld niet overzien, als het weet waar de grenzen liggen, geeft dat een gevoel van veiligheid. Tegelijk vind ik dat soms lastig. Maar het is niet zo dat ik het soort hippiemoeder ben geworden die haar kinderen tot 22 uur ’s avonds buiten laat lopen. Ik ben ook een moeder van rust, ritme en reinheid.”

Lees het hele interview met Nicolette Kluijver (35) in de nieuwste VROUW Glossy.