Praat mee: Moet abortus beter bespreekbaar worden?

’Terwijl verdovende vloeistof via een infuus mijn aderen instroomt, bied ik in mijn gedachten mijn excuses aan het hompje cellen in mijn baarmoeder aan. Sorry, ik ben nog niet klaar voor jou, ooit wel, maar nu nog niet,’ schrijft Lize in de column over de abortus die zij op 27-jarige leeftijd onderging.

Kritiek

Op sociale media vallen veel mensen over de uitspraken die Lize deed in haar column. Zo schrijft Maxime Meiland op haar Instagram story: ’Nu even niet. Kan je later terugkomen? Truttigheid ten top. Het is geen pop.’

Ook Yvonne Coldewijer levert kritiek op de documentairemaakster: ’Wat je doet met je eigen lichaam moet je zelf maar weten, maar erover praten alsof abortus iets is wat je bij de Wehkamp bestelt maar terugstuurt omdat het ff niet uitkomt, vind ik echt toondoof,’ schrijft de juice-koningin.

De column - waarvoor Lize overigens ook veel steun kreeg - heeft de nodige discussies opgeleverd en dat was precies wat Lize met haar openhartige bericht wilde bereiken. ’Hoe meer mensen publiekelijk over de column vallen, (en mijn woorden in een context plaatsen die hun saaie verhaal dient) hoe meer mensen die dit nodig hebben het zullen lezen. Thanks schatten!!’, reageert zij op Twitter.

Taboe

De column van Lize bewijst wel dat het onderwerp abortus nog altijd taboe is. Ook Flair is het daarmee eens. ’Flair vindt dat het tijd is om het taboe op abortus te doorbreken en verhalen hierover te delen,’ staat onderaan de column.

Is het tijd om abortus meer bespreekbaar te maken?

Praat mee

Wat is jouw mening? Vind jij dat abortus meer bespreekbaar moet worden? Of vind jij dit een privékwestie die niet met de rest van de wereld gedeeld moet worden? Laat het ons weten en praat mee via onze Facebookpagina!

Reacties

Martine vindt dat Lize abortus afdoet als een modeverschijnsel.

Stylistoloog van de sterren vindt de column van Lize mooi en eerlijk.

Sandra heeft respect voor Lize.

Monica was zelf wel klaar voor het moederschap, maar het mocht niet zo zijn.

Griet snapt niet dat andere vrouwen hier een mening over hebben.

