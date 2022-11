Is een voltijdsbonus een goede oplossing voor het lerarentekort?

De Tweede Kamer drong al eerder aan op een voltijdsbonus voor leraren. Het ministerie van Onderwijs gaat hier nu mee aan de slag. In het basisonderwijs werkt namelijk maar een kwart van de leraren fulltime. In het voortgezet onderwijs is dit percentage ongeveer veertig procent.

Varianten

Meerdere varianten van de voltijdsbonus zullen in de proef worden uitgeprobeerd. Een optie is bijvoorbeeld om een bonus te geven aan leraren die hun parttimecontract willen omzetten in een fulltimecontract. Ook denkt het kabinet aan een extra vergoeding voor leraren die ervoor kiezen om één of meer dagen extra te gaan werken.

Hoe de bonus er precies uit gaat zien staat dus nog niet vast. Scholen die deelnemen aan de proef zullen deze bonus zelf moeten betalen. Het ministerie biedt wel hulp aan bij het kiezen en uitwerken van de bonusvariant. De eerste uitkomsten van de proef worden in het voorjaar verwacht.

Reactie

Michelle vindt dat de werkdruk voor docenten aangepakt moet worden.

Elles zegt dat ze de bonus wilt voor voltijd werken.

Christineke vindt het oneerlijk voor leerkrachten die al eerder besloten om voltijd te gaan werken.

Karin vraagt zich af of we niet nog meer bonussen kunnen uitdelen.

Praat mee

Meer VROUW

