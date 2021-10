Daghoroscoop 9 oktober - Er wachten je goede tijden, Boogschutter

VANDAAG JARIG

Jouw liefdesleven kan op het tweede plan geraken, maar dat zal van tijdelijke duur zijn. Veel zal er niet veranderen; vrijgezellen blijven vrijgezel en ben je getrouwd dan blijft dat zo. Weinig beweging in de kosmos in dat opzicht betekent dat je daarop niet hoeft te focussen, maar blijf wel alert.

ZONDAG JARIG

Pas op als er op liefdesgebied problemen ontstaan. Misschien ben je niet oplettend geweest of vind je de liefde van je partner te vanzelfsprekend. Het goede nieuws is dat je liefdeleven sinds 2019 stabieler is. Misschien minder opwindend, maar drama en beroering geven maar onrust.

RAM

Je verlangen naar avontuur kan toenemen; onderzoek hoe je je horizon kunt verbreden in de wijde wereld. Blijf niet vastgeroest zitten aan de alledaagse routines. Onderneem activiteiten die je grenzen kunnen verleggen.

STIER

Wanneer het gaat om geld verdienen kun je zeer creatief zijn. Je kunt dit weekend een meevaller toucheren. Als jouw partner graag geld uitgeeft zul je al je talent moeten inzetten om rustig te blijven wanneer de rekeningen zich opstapelen.

TWEELINGEN

Breng het weekend door met je geliefde; laat varen wat je gepland hebt en stel alles in het werk om je partner te trakteren op een aantal liefdevolle ogenblikken. Een nieuwe partner zal positief reageren op jouw avances.

KREEFT

Tot half november krijgt je te maken met veranderende omstandigheden, waar het partners, financiën, geboden diensten en fysiek welzijn betreft. De relatie met collega’s of een contract moet heroverwogen worden.

LEEUW

Het kan een gedenkwaardig weekend worden vol goede momenten en gelukkige gebeurtenissen. Vrijgezellen kunnen een aantrekkelijk iemand ontmoeten; gehuwden zullen ervaren dat hun partner de steun biedt die zij nodig hebben.

MAAGD

Je kunt je afvragen waarom je ten prooi bent gevallen aan impulsen die tegengesteld zijn. Je wilt graag als een verantwoordelijk burger worden gezien, rechtschapen en ethisch, maar wilde verlangens kunnen dat plotseling tegenwerken.

WEEGSCHAAL

Je kunt op spectaculaire wijze met liefde te maken krijgen. De enige tegenslag die je dit weekend kan overkomen is, dat er teveel te genieten valt. Jouw geliefde kan een speciale verrassing voor je hebben.

SCHORPIOEN

Sterke emoties kunnen je waarschuwen tegen het nemen van lange termijn besluiten zoals trouwen of investeren. Houd je gezondheid goed in de gaten. Neem geen vrij of vakantie als je financiële zorgen hebt.

BOOGSCHUTTER

Er wachten je goede tijden. Gebruik je charme en charisma om alles te krijgen wat je van het leven verwacht. Buit elke geboden kans maximaal uit maar denk niet dat alles zal verlopen zoals je het wenst.

STEENBOK

Een geschikt weekend om de batterij weer op te laden. Besteed extra aandacht aan je dromen en probeer hun boodschap te doorgronden. Laat het thuisfront weten waar je bent als je er op uit gaat.

WATERMAN

Een misverstand kan het gevoel opleveren dat men je in de steek laat. Bel liever even op om de zaak op te helderen of uit te praten dan je in zwijgzaamheid te hullen. Doe werk dat je volle aandacht vereist zo vroeg mogelijk.

VISSEN

Jouw vermogen te kunnen focussen op routine en problemen neemt af. Pas op voor wazig denken en laat je niet misleiden. Behandel geen belangrijke stukken nu je fouten kunt maken of als je bepaalde aspecten niet begrijpt.

