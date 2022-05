Premium Het beste van De Telegraaf

Achter het nieuws Shirley was bij de moord op Pim Fortuyn: ’Ik zag het leven uit hem wegvloeien’

Door Sabine Leenhouts Kopieer naar clipboard

Shirley: „Mooi vond ik het dat Pim’s broer Marten me een jaar later uitnodigde bij de herdenking en me een speldje met het familiewapen gaf.” Ⓒ Aldo Allessie

Vrijwel iedere Nederlander weet nog waar hij of zij was, 20 jaar geleden op 6 mei. Op de parkeerplaats van het Mediapark in Hilversum werd toen Pim Fortuyn met zes kogels vermoord. Beveiligingsmedewerkster Shirley Brefeld (nu 57) hield zijn hand vast toen hij vocht voor zijn leven. Voor zijn boek De laatste dag sprak Paul van der Lugt – destijds zendercoördinator bij Radio 3FM – met verschillende mensen die een rol speelden in de laatste levensuren van de politicus. Een van hen was Shirley.