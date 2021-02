Daghoroscoop 8 februari - Prima dag voor nieuwe ontmoetingen, Maagd

VANDAAG JARIG

Saturnus in je teken is gunstig voor zaken en geld, maar niet in de liefde. Gelukkig is daar iets aan te doen: bedenk een project waarbij menselijke warmte een grote rol speelt en liefdevolle trends kunnen het gevolg zijn. Kortstondige affaires kunnen ook leuk zijn. Koester je vriendschappen.

RAM

Er kan iets ongewoons gebeuren; misschien moet je ineens verhuizen of kondigt zich een nieuwe wereldburger aan. Je kunt even uit balans raken, maar het leven haalt mensen vaker uit hun winterslaap. Je financieel inzicht komt van pas.

STIER

De grote schoonmaakwoede kan zich meester van je maken. Ruim voor je begint alles op wat rondslingert, (knipsels, foto’s, lapjes) anders eindigt de dag in een grotere chaos, dan voor je begon. Vraag desnoods iemands hulp.

TWEELINGEN

Als je op loonsverhoging wacht kun je teleurgesteld worden, en door rekeningen die betaald moeten worden kun je krap bij kas komen te zitten. Met de huidige economische fluctuaties is het niet verstandig om in te spelen op het beursnieuws.

KREEFT

Op een dag als deze kun je ineens denken dat anderen niet goed bij hun hoofd zijn. Je denkt dat je van niemand op aan kunt en het leven kan op een draaikolk lijken. Flexibiliteit is nodig als een naaste steeds van mening verandert.

LEEUW

Een lang voorbereide reis of missie kan worden uitgesteld. Pas je aan, je hebt geen andere keus. Het is ook mogelijk dat je een training of studie moet afbreken. Het kan een keerpunt in je leven zijn dat je je lang zult heugen.

MAAGD

Een idee dat afgelopen weekend bij je opkwam, kan weinig steun krijgen van collega’s of partner. Denk na over dit partnerschap, misschien moet je er afstand van nemen, al ben je alleen minder sterk. Maak kennis met nieuwe mensen.

WEEGSCHAAL

Een denkpatroon moet worden bijgesteld als het niet aansluit bij een bepaalde situatie. Je levensinstelling kan erdoor veranderen. Reisplannen kunnen de mist ingaan door mankementen of door toedoen van anderen.

SCHORPIOEN

Een creatief project of belangrijke vergadering kan worden opgeschort, of iets wat je van plan bent te doen gaat niet door. Vertrouw vandaag niet op je intuïtie; aanvaard wat er op je afkomt. Alles is ergens goed voor.

BOOGSCHUTTER

Ben je betrokken bij een echtscheiding of anderszins gescheiden, dan kun je je beroerd voelen. Het verleden knaagt en je kunt je bedreigd voelen door de chaos die je bestaan is geworden. Sta jezelf deze gevoelens toe.

STEENBOK

Op het werk kan plotseling iets veranderen waardoor spanningen kunnen ontstaan. Houd je aan feiten, reageer niet boos en ga evenmin in de verdediging. Luister goed naar hetgeen er wordt gezegd. Wees voorzichtig met je maag.

WATERMAN

Je kunt onbeheerst zijn doordat er in je leven te veel gebeurt waar je geen vat op hebt. Probeer er op een volwassen manier mee om te gaan. Wees niet te beschermend of bezitterig ten opzichte van geliefden; laat ze hun eigen beslissingen nemen.

VISSEN

Op bepaalde momenten in het leven veranderen doelstellingen en ook vriendschappen. Je kunt vandaag van standpunt veranderen of dit juist willen verdedigen. Neem afstand van vrienden die huichelaars blijken te zijn.

