’Ik twijfel geen seconde over het vaccineren van mijn kind’

Wat is het probleem?

„De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde pleit ervoor dat in bepaalde gevallen ook gezonde kinderen een coronavaccinatie krijgen. De Gezondheidsraad werkt nog aan een algemeen advies, maar vooralsnog is voorzitter Károly Illy geen voorstander.

Ik snap zijn standpunt dat hij zegt dat het vaccin dan wordt ingezet omdat te veel volwassenen hun verantwoordelijkheid niet nemen. Zo zou het niet moeten zijn, maar we zijn inmiddels op een punt aangekomen waarop ik dat niet snel veranderd zie. Maar wat is het probleem van het (vrijwillig) vaccineren van kinderen?

Gevaarlijkste infectieziekte

Het vaccin is veilig, dat heeft het Europees Geneesmiddelenbureau EMA inmiddels vastgesteld. We laten onze kinderen massaal al vanaf de geboorte tegen andere ziekten inenten, dus waarom niet tegen corona?

Vorige week keek ik naar Op1 en hoorde ik Michael Blok, een vader die zijn kinderen in Wenen liet vaccineren, zeggen dat als je Covid vergelijkt met andere infectieziektes, het momenteel de gevaarlijkste is voor kinderen. Ik spitste mijn oren: horen we niet al maanden dat het voor kinderen écht geen kwaad kan? Roepen mensen dat niet heel stellig?

Wachten is ’ons ding’

’Klopt dat, Anne?’ vroeg de presentatrice gelukkig direct aan arts/viroloog Anne Wensing, opdat we het ook van een deskundige bevestigd zouden krijgen. ’Ja, dat klopt’, reageerde deze zonder aarzelen. Ik wist niet wat ik hoorde.

Waar blijft dat vaccin dan, als dat echt zo is? In Amerika en Israël zijn ze al bezig met prikken en ook bij onze benedenburen gaat het vaccineren van start. Wij wachten waarschijnlijk nog eventjes, toch meer ’ons ding’. Dan zien we daarna wel hoe we het verder fiksen.

Stress en verdriet

Het virus woekert ondertussen lekker voort op basisscholen en wordt via de kinderen meegenomen naar huizen waar kwetsbare ouders leven. Kinderen worden maar weer weggehouden bij opa en oma, ’want je weet maar nooit’.

Dat geeft niet alleen stress, maar ook verdriet. Opa’s en oma’s horen hun kinderen gewoon te kunnen zien en kwetsbare ouders horen geen dagelijkse angst te hebben dat de snotneus van hun kleine misschien wel een ziekenhuisopname gaat veroorzaken.

Prima deal

Ik zou de prik voor mijn dochter van 7 meteen gaan halen. In onze directe omgeving zijn diverse kwetsbare mensen, dat zou één reden zijn. Maar ik loop met mijn kind ook liever niet het risico dat ze heel ziek wordt door corona of er misschien voor langere tijd ellende aan over houdt.

Zoals ik haar tot nu toe nog geen een vaccinatie heb onthouden, wil ik dat ook met deze niet doen. Laat mensen die keuze. Stel dat vaccin beschikbaar. Wil je het niet, dan niet – prima deal toch?”