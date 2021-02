Voorstelrondje: ’Ik slaap beter én ik ben 6 kilo afgevallen’

„Ik heb vorig jaar ook meegedaan aan de Lekker in je vel-challenge en dat is me hartstikke goed bevallen. Toen ik het dit jaar weer voorbij zag komen, dacht ik direct: ’Misschien is dit wel weer wat voor mij!’ De challenge was goed te doen, omdat ik voornamelijk thuiswerk. Ik moet wel zeggen dat ik mezelf sommige recepten ook echt niet zag maken op mijn werk.”

Menu

„De challenge was goed vol te houden. De menu’s en gerechten waren fijn om te maken en ik vond het – over het algemeen – lekker afwisselend. Ik heb combinaties gegeten die ik zelf nooit bedacht zou hebben. Wel vond ik dat er vaak iets met zoete aardappel op het menu stond. Dat heb ik wel eens gewisseld voor een ander ingrediënt. Ondanks dat ik eigenlijk geen fan was van zoete aardappel, is het nu wel één van mijn favorieten geworden.

Mijn man heeft alle avondgerechten met mij meegedaan. Hij was ook positief verrast! Onze favoriete gerechten uit de challenge zijn toch echt de Mexicaanse chili sin carne en de witlofschotel met zoete aardappel en gegrilde kip.”

Doel

„Mijn doel was eigenlijk om gewoon eens te kijken wat een gezond eetpatroon met mijn lichaam zou doen. Ik kijk er positief op terug. Mijn buik en darmen zijn echt stukken beter geworden. Mijn nachtrust is verbeterd en daardoor zit ik lekkerder in mijn vel en voel ik me een stuk meer uitgerust. Daarnaast ben ik ook nog eens 6,2 kilo afgevallen. Kortom, een geslaagde challenge voor mij en ik ben vandaag weer lekker bij week 1 begonnen!”

Andere reacties

Naast Paulette hebben er natuurlijk een hele boel vrouwen, maar ook mannen, meegedaan aan de Lekker in je vel-challenge. Wat hebben we een boel enthousiaste reacties gehad!

’Wat een super ervaring, dat gezond eten zo lekker kan zijn!’

’Ik ben 3,5 kilo afgevallen, ik slaap beter en voel me een stuk beter sinds mijn coronabesmetting!’

’Mijn doel was om weer lekkerder in mijn vel te komen en dan is voor 90% gelukt! Daar ben ik heel blij mee.’

’Wat een geweldige 4 weken zijn het geweest.’

’Het anders eten wil ik niet meer kwijt!’

De Lekker in je vel-challenge is inmiddels afgelopen, maar alle recepten beschikbaar blijven op de Facebookpagina