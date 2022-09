Ben jij makkelijk te versieren?

Je potentiële partner in het begin expres op een afstandje houden of je laten leiden door je gevoel? Roxanne Kwant, presentatrice en content creator, kan niet doen alsof als het om de liefde gaat. We spraken haar voor VROUW Glossy YOUNG onder andere over relaties, waarbij ze vertelde dat ze niet hard tof get kan spelen. Laat jij je snel verleiden?

Als Roxanne iemand tegen het lijf loopt, kan het snel gaan. Als ze je leuk vindt, vindt ze je leuk, zo vertelt ze ons in de special VROUW Glossy Young. „Hard to get spelen? Dat kan ik niet. Als je me appt, app ik binnen een seconde terug – want hállo, ik vind je leuk en kan niet wachten je te spreken.”

Snel te verleiden

De presentatrice laat zich dus snel verleiden als ze iemand leuk vindt. Ze kan dan namelijk niet wachten om de ander te spreken. „Ik ga geen tien minuten zitten wachten omdat ik anders te hongerig overkom. Geen tijd te verliezen, haha. Als ik dezelfde energie terugkrijg, weet ik dat het goed zit. Zo niet: doei!”, vertelt ze. Maar niet iedereen is zo snel te versieren of is zo snel verliefd, is te lezen op Twitter.

Reactie

Twitteraar @Tinkerbelletje merkt dat haar vriendinnen zich snel laten versieren, maar zelf heeft ze dat niet zo.

Isa vindt hard to get spelen net als Roxanne onzin.

Twitteraar @deleted is zelf helemaal niet snel te versieren.

