Krullen met een stijltang: VROUW test drie draadloze stijltangen

Waarom krullen met een stijltang?

Krullen maken met een stijltang is een grote trend op haargebied. Op sociale media krullen influencers zich suf met stijltangen, maar welke komt nu eigenlijk het beste uit de test? Wij probeerden de Babyliss 9000 stijltang, de neon-roze Dyson Corrale stijltang én de limited edition Balmain stijltang voor je uit. De drie stijltangen hebben in ieder geval al één belangrijke overeenkomst: ze zijn draadloos, waardoor je niet staat te hannesen met te korte snoeren of gebrek aan stopcontacten.

1. Babyliss

Merk: Babyliss

Soort: 9000 Draadloze Stijltang

Duur: 15 minuten

Prijs: €199,90

Extra’s: Stevige hoes, siliconen hoesje, hittebestendig doekje

Pluspunten: Licht gewicht, bolle buitenkant en snel klaar

„Ik kan eigenlijk alleen maar positieve dingen zeggen over deze stijltang, daarom ook een verdiende eerste plek. Mijn haar krijgt precies de mooie grote golven die ik wil. Ik vind het ideaal dat de stijltang een bolle buitenkant heeft, omdat de plukken die net gekruld zijn zich er omheen wikkelden. Ik kan grote plukken pakken, omdat de stijltang breed is, dus ben snel klaar. De stijltang is groot, maar wel licht waardoor mijn armen niet moe worden tijdens het krullen. De tang is heel snel warm en koelt ook weer heel snel af, ideaal! Mijn haar blijft drie dagen mooi zitten en ik heb bijna geen haarlak of andere producten nodig om het mooi te houden.

2. Dyson

Merk: Dyson

Soort: Corrale stijltang

Duur: 15 minuten

Prijs: €449

Extra’s: Oplaadhouder, hittebestendig doekje

Pluspunten: Grote krullen, bolle buitenkant en de neon-roze kleur

„De Dyson stijltang geeft me precies de krullen die ik wil krijgen met een stijltang; heel groot en veel volume. De enige reden dat deze tang één plekje lager staat dan de Babyliss is omdat de tang zwaarder is, waardoor mijn armen moe worden tijdens het krullen. Ook wordt mijn haar tijdens het krullen een beetje statisch. Met de middelste hittestand blijven mijn krullen twee dagen mooi zitten. De tang laadt snel op en wordt ook snel warm. Eigenlijk kan je gelijk gaan krullen vanaf het moment dat je de tang aanzet. Ook vallen plukjes haar niet uit de tang tijdens het krullen.”

3. Balmain

Merk: Balmain

Soort: Limited Edition Cordless Straightener FW21 White Gold

Duur: 25 minuten

Prijs: €161,99

Extra’s: Toilettasje

Pluspunten: Klein, licht gewicht en werd snel warm

„De stijltang is heel licht, wat heel fijn is tijdens het krullen, omdat mijn armen niet zo moe worden. Maar juist doordat de stijltang zo klein is, vallen er vaak plukjes uit de tang waardoor deze tang op de laatste plaats staat. Dat de plukjes eruit vallen is op te lossen door het plukje goed vast te houden tijdens het krullen, maar het is niet ideaal. Het eindresultaat is mooi, maar mijn haar wordt na een tijdje erg pluizig, terwijl mijn eigen haar dat van zichzelf niet is. Ook met olie blijft het een beetje pluizig. Mijn voorste plukjes haar zakken ook snel uit, daarom eindigt deze stijltang op de laatste plek.”