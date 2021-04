Twee keer een tweeling in 1,5 jaar: ’We schrokken behoorlijk’

„We schrokken behoorlijk toen ik zo snel na de tweeling weer zwanger bleek te zijn van nóg een tweeling,” vertelt Simone. „Ik voelde me niet zo goed, mijn menstruatie bleef uit en ongemerkt was ik mijn spiraal verloren.”

Als Simone 27 weken zwanger is, krijgt ze de diagnose TTS: het Tweeling Transfusie Syndroom, waarbij twee foetussen dezelfde placenta delen. Dit komt voor bij ongeveer 70 procent van de eeneiige tweelingzwangerschappen en kan in Nederland alleen behandeld worden in het LUMC in Leiden.

Spoed

Job: „Vanuit het academisch ziekenhuis in Maastricht werd Simone met spoed door een ambulance naar het LUMC gebracht, op 2,5 uur rijden van ons huis. Ik kwam erachteraan en tijdens de autorit belde Simone dat de arts nú met ons wilde spreken. En ik moest nog een uur rijden. Dan knijp je hem best even.”

In het ziekenhuis werd meteen duidelijk dat het er niet goed uitzag. Een kindje had al het vruchtwater en de ander niets. Job: „De kindjes direct halen was geen optie, ze waren allebei niet sterk genoeg om buiten de baarmoeder te overleven. Daarom kreeg Simone meteen een laserbehandeling om de placenta te splitsen. Tijdens de ingreep ontstond er een bloeding, waardoor de arts het laatste gedeelte van de splitsing op gevoel moest doen. In eerste instantie leek de operatie geslaagd, maar na vijf dagen bleek tijdens een controle dat het niet goed ging. De kindjes moesten direct geboren worden.”

Heftige tijd

„Het was een heftige tijd waarin we onmenselijke keuzes moesten maken,” vertelt Simone. „De moeilijkste keuze was: hoever ga je om je kinderen te redden? De tweeling was er na de geboorte niet goed aan toe. Het hartje van Lev moest op orde komen en Meez moest groeien. Daarnaast had ik een keizersnede gehad en mocht ik vijf dagen geen bezoek ontvangen, zelfs niet van Vive en Dex.

Dat viel me ontzettend zwaar. Ze waren nog maar 1,5 jaar oud, zij hadden mij nodig én ik hen. Gelukkig bestaat het Ronald McDonald Huis. Je hoort er natuurlijk weleens iets over, maar we hadden nooit verwacht daar zelf te komen. Ondanks het gemis van onze andere kinderen, was de mogelijkheid om daar je eigen leven te leiden vooral fijn.”

Tot onze verrassing had onze zwager een B&B in Leiden geregeld, waardoor wij in het weekend ook onze andere kinderen konden zien. Dat vonden we zó fijn. Na vijf weken ging het met de baby’s beter en werden ze overgeplaatst naar Heerlen. Nog eens vijf weken later mochten Meez en Lev naar huis. Daar bleek onze familie nog een verrassing te hebben: onze tuin was onverwacht opgeknapt. Zo bijzonder!”

Dankbaar

„En nu gaat het goed, de tweeling ontwikkelt zich enorm. De oudste twee zijn supertrots en helpen graag. Al is het druk, twee baby’s en twee peuters, we zijn ontzettend dankbaar dat we tegen alle verwachtingen in zo’n groot gezin hebben gekregen.”

Ronald McDonald Kinderfonds

Het Ronald McDonald Kinderfonds zorgt dat zieke kinderen en hun familie dicht bij elkaar zijn. In twaalf Ronald McDonald Huizen logeren ouders en broertjes en zusjes op loopafstand van het ziekenhuis, in dertien Ronald McDonald Huiskamers kunnen families midden in het ziekenhuis in huiselijke sfeer ontspannen en in drie (aangepaste) vakantiehuizen komen gezinnen met een zorgintensief kind op adem tijdens een welverdiende vakantie. Het Ronald McDonald Kinderfonds krijgt geen subsidie en functioneert dankzij 1.900 vrijwilligers, sponsors en donaties. #keepingfamiliesclose