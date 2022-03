Renske (42) wilde haar spiraal laten verwijderen, maar kwam thuis met drie pleegkinderen

Pleegkinderen

„Ik ging naar de huisarts om mijn spiraal eruit te laten halen. Mattijs en ik wilden namelijk een kindje. Daar trof ik mijn zus per toeval aan. Ze had last van psychische problemen en streed tegen verslavingsproblematiek. Ik wist al dat het niet goed met haar ging, maar zo slecht wist ik niet. Ik nam haar drie kinderen met mij mee naar huis om haar een weekje te ontlasten. Wat een week zou zijn, werd twee jaar. En nu, acht jaar later, woont onze pleegzoon Damian nog steeds bij ons. Inmiddels hebben wij ook ons eigen kindje van drie, Jesslynn.”

Dat alleen Damian is gebleven, heeft een belangrijke reden. „Damian was oud genoeg, 12 jaar, en mocht van jeugdzorg daarom zelf beslissen of hij bij ons bleef. Hij had het bij ons heel goed naar zijn zin en wilde niet terug naar zijn biologische moeder. Inmiddels heeft Damian vrijwel geen contact met zijn moeder. Over hoe het nu met mijn zus en haar andere kinderen gaat, wil ik niet te veel uitweiden vanwege privacyredenen.”

Hulp

Renske en Mattijs kregen in één dag een pleegdochter van zes maanden, een pleegdochter van 8 jaar en een pleegzoon van 12 jaar in huis. „We hadden het zwaar in het begin, vooral met de baby. Ik had geen negen maanden zwangerschap gehad ter voorbereiding. Maar we kregen onwijs veel hulp en spullen van onze vrienden.

We moesten helaas ook stoppen met ons evenementenbureau, waarvoor we veel reisden. Inmiddels werkt Mattijs als projectmanager in de automatisering. Ik blijf thuis om voor ons dochtertje te zorgen, maar werk samen met een coach om een nieuwe podcast op te zetten over jongeren die een verschil kunnen maken.”

Levensbedreigende bevalling

Het krijgen van dochter Jesslynn ging niet van een leien dakje. „We wilden wachten met een eigen kindje tot onze pleegzoon Damian zich helemaal op zijn plek voelde. Toen ik 38 jaar was, was ik vrij snel na een miskraam zwanger van Jesslynn.

Tijdens mijn bevalling met keizersnede ben ik bijna overleden, omdat mijn ruggenprik verkeerd was gezet. Mijn bloeddruk daalde tot gevaarlijke waarden en ik had hevig bloedverlies. Maar ik vond in haar de kracht om door te gaan. Ik moest en zou haar moeder worden. Na mijn bevalling wilde ik me nog meer focussen op de kinderen in plaats van werk.”

Qualitytime

„Voor ons evenementenbureau werkten we dag en nacht. Nu kies ik ervoor om zo veel mogelijk tijd aan Jesslynn en Damian te besteden. Ik ga pas weer echt aan het werk wanneer zij naar de basisschool gaat. Mattijs werkt elke dag vanuit huis, dus hij heeft veel qualitytime met onze kinderen.”

Niet ouderwets

„In het huishouden doe ik op dit moment het meest. Maar de mannen moeten ook hun handen uit de mouwen steken. Ik kook bijna elke dag, op één dag in de week na. Dan kookt Damian. Hiernaast doe ik de was. Ik wil niet dat Mattijs mijn mooie kleding verpest. Het schoonmaken laat ik grotendeels aan de schoonmaakster over. Zij komt een keer per week.

Als ik weer ga werken, willen we misschien overgaan op twee keer per week, zodat we in de weekenden optimaal van elkaar kunnen genieten en ik mijn handen niet vol heb aan het huishouden. Als ik hulp in het huishouden nodig heb, staan Mattijs en Damian altijd voor me klaar. Mattijs maakt bijvoorbeeld vaak het koffiezetapparaat schoon.

Wij verdelen de rollen natuurlijk en hebben geen vaste rolverdeling in huis. Het belangrijkste vind ik dat man en vrouw gelijkwaardig zijn aan elkaar. En dat een man dan net wat beter is in het vuil buiten zetten en een vrouw in het verzorgen van de was, hoort er een beetje bij.”

Geldwinner

„Op dit moment is Mattijs degene die het geld verdient. Ik ben dus financieel afhankelijk van hem, maar daar ben ik eigenlijk niet zo mee bezig. We hebben het goed en wanneer Jesslynn oud genoeg is, ga ik ook weer verdienen en werkt Mattijs misschien een tijdje iets minder hard.

We hebben dat samen zo besloten, zodat ik altijd bij de kinderen kon zijn. Op dit moment heb ik voldoende financiële middelen uit mijn werkende verleden om me in mijn eigen onderhoud te voorzien. Maar als ik geld zou vragen, zou Mattijs het zonder pardon overmaken.”

Broer en zus

Ondanks dat hij onze pleegzoon is, voelt Damian 100% aan als onze zoon. Hij en Jesslynn gaan ook echt met elkaar om als broer en zus, ondanks de situatie en het leeftijdsverschil van 19 jaar. Toen hij nog mijn kleine neefje was, kon ik al supergoed met hem opschieten. Ik zal nooit zijn biologische moeder worden, ik kan me enkel zoals een moeder gedragen. Maar Mattijs en ik hebben zo’n diepe band met hem. Al vanaf het eerste moment dat hij bij ons introk, voelde het als een zielsconnectie.”

Wil jij ook vertellen wie bij jou wat doet? Laat het dan weten via oproep@vrouw.nl.