Je eicellen invriezen voor later. Het is iets wat jaarlijks steeds vaker gebeurt, vertelt Mariëtte Goddijn, hoogleraar voortplantingsgeneeskunde in het Amsterdam UMC. Vrouwen die nog geen partner hebben, maar wel een kinderwens, kiezen ervoor. Maar invriezen gebeurt ook om medische redenen, bijvoorbeeld als vrouwen door behandelingen tegen kanker onvruchtbaar kunnen worden.