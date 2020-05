10 x zomerse must haves!

1. Aqua spray-mist

Had je het de afgelopen dagen al ontzettend warm? Maak je dan alvast klaar voor de zomer. Een face mist (gemaakt van thermaal water, of een mix van oliën, vitamines, rozenwater en glycerine) verfrist de huid onmiddellijk en bevat ook nog eens voedende en verzachtende ingrediënten. Gooi het flesje face mist in je tas en je hebt altijd verkoeling bij de hand. Ideaal op een hete dag wanneer de hitte je even teveel wordt!

2. Rieten tas

Een rieten tas is dé accessoire die je zomeroutfit áf maakt. Je hebt ze in allerlei soorten en maten. Rieten tassen zijn lekker licht, perfect om boodschappen mee te doen, te gebruiken als strandtas en/of om al je picknickspullen in te doen. En wat ook heel fijn is, de rieten tas past bij iedere outfit!

3. Parfum voor in de zon

Heb jij in de zomer weleens last gehad van een allergische reactie in je nek? Dat heeft alles te maken met het dragen van parfum in de zon. Parfum kan namelijk een allergische reactie geven of zelfs pigmentvlekken. De combinatie van de zon en de alcohol van je parfum kan zorgen voor een vervelende reactie. Denk aan blaasjes, rode jeukerige plekjes en soms zelfs donkere vlekken. Gelukkig bestaan er alcoholvrije zomergeuren die speciaal zijn gemaakt om te dragen in de zon.

4. Blush rosé

Een lekker flesje wijn kan deze zomer niet ontbreken. Dé tip voor deze zomer is dan ook de blush rosé. Perfect voor op een zwoele warme namiddag tijdens de borrel of een lichte maaltijd. Wat een blush rosé zo bijzonder maakt? Het is letterlijk een ’blozende’ wijn, een hele lichtgekleurde rosé die vol aroma’s van zomers fruit als framboosjes en aardbeien zit en tegelijkertijd heel fris.

5. Cowboylaarsjes

Een paar goede en stoere cowboylaarzen mogen deze zomer niet ontbreken in je garderobe. Je hebt een leuke outfit bij elkaar gekozen, maar er mist iets… Dan heb je altijd de cowboyboots die je outfit compleet maken.

Deze laarzen zijn nooit saai en een echte eyecatcher. Het fijne is ook nog dat cowboylaarzen niet zo’n enorme hak hebben, je kunt er dus wel een tijdje op lopen. Als wij je een tip mogen geven: combineer de boots met een midi rok of een zwierige jurk. Klaar om deze zomer de show te stelen!

6. Speciale sun protect-haarsprays

Dat je je huid goed moet beschermen tegen de zon is bij iedereen bekend. Maar wist je ook dat je je háár moet beschermen tegen de felle zonnestralen? Zeker als je je haar ook kleurt. Door de felle zon kan je haarkleur vervagen en dat is natuurlijk zonde. Daarnaast drogen de UV-straling en de warmte van de zon het haar ook uit, zeker als je het ook nog eens blootstelt aan zeewater of chloor uit het zwembad.

Je kent het wel, je gaat de zomervakantie in met een bos glanzend haar en in de loop van de tijd is je haar dof en droog geworden. Daarom is het dus belangrijk dat we het haar ook gaan verzorgen. Dit kan met speciale sun protect-haarsprays met een beschermende factor. Je weet dat je een goede protection spray hebt wanneer het UV-filters bevat die je haar beschermen tegen de UV-straling. Ook bevatten ze vaak oliën die het haar voeden en laten glanzen, antioxidanten die de haarcellen herstellen en beschermen én siliconen die waterafstotend werken en zout en chloor afstoten. Een echte must voor de zomer!

7. Lange jurken en rokken

Een luchtige zomerjurk of midi rok is eigenlijk onmisbaar in je garderobe deze zomer. Denk aan jurken of rokken met ruffles of leuke printjes. Alles kan en mag! Lange jurken en midi rokken zijn ontzettend stijlvol, praktisch en makkelijk te combineren. Zo kun je voor een wat stoerdere look gaan met cowboylaarsjes of je combineert ze met leuke slippers en een spijkerjasje.

8. Beschermende zonnecrème

Een ultiem vakantiegevoel krijgen we toch vaak als we zien dat onze benen lekker zijn gekleurd ten opzichte van dat witte linnen jurkje wat je aan hebt. Goed smeren is ontzettend belangrijk. Je weet dat je genoeg smeert als je per keer 30ml zonnebrandcrème gebruikt en dit om de twee uur blijft herhalen. Een goede zonnebrandcrème beschermt de huid tegen ultraviolette straling (UV-A en UV-B).

UV-A-straling zorgt ervoor dat de huid veroudert en een overmatige blootstelling van de straling kan melanoom veroorzaken, een agressieve vorm van huidkanker. De UV-B-straling zorgt ervoor dat de huid rood kleurt of verbrandt. Zorg er dus voor dat de zonnebrandcrème bescherming biedt tegen zowel UV-A als UV-B-straling. Ook moet de crème een UV-filter bevatten die het UV-licht reflecteert en absorbeert. Daarnaast moet het een hoge beschermingsfactor hebben van minimaal factor 30. Hoe hoger de factor, hoe beter de bescherming. Zo zijn we optimaal beschermd, krijgen we geen rimpels en worden we op een veilige manier lekker bruin!

9. Leuke picknickset

Picknicken is hipper dan ooit. Doordat we deze zomer vooral in Nederland blijven, hebben we het picknicken weer helemaal herontdekt. En dat is toch gezellig! Leg in het bos of park een gezellig kleed neer en vul je mand of rietentas met lekkere hapjes en drankjes. Zo kun je denken aan een oldskool picknickmand waar de complete bestekset al inzit of je neemt je eigen bordjes en bestek mee. Ga dan wel voor herbruikbaar materiaal als bamboe. Zo kun je dit de volgende keer weer gebruiken en denk je ook nog eens aan het milieu.

10. Fijne aftersun

Na een zomerse warme dag kan je huid soms ontzettend gloeien. Goede aftersun herstelt je huid en zorgt voor een heerlijk verkoelend effect. Na het zonnen is het belangrijk dat je alle resten zonnecrème van je afwast om je vervolgens te hydrateren met aftersun. Aloë vera, een ingrediënt wat vaak in aftersun zit, stimuleert het huidherstel en zorgt ervoor dat je minder snel zult vervellen. Alles wat je wilt na een dag zon!